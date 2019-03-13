В штабе Зеленского надеются на американских партнеров

13.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В любой европейской стране можно было бы говорить, что украинский комик и кандидат в президенты Владимир Зеленский, имеющий самый высокий рейтинг, проходит во второй тур, но только не в Украине.

Об этом в эфире канала «PolitekА» заявил обслуживающий штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского политический консультант Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы мы говорили о какой-то из европейских стран с более понятной и прозрачной системой выборов, то, конечно, мы бы могли говорить о том, что Зеленский выходит во второй тур сто процентов, а кто там будет вторым кандидатом – например, согласно соцслужбе «Active Group», почти 32 процента у Зеленского, а у его оппонентов 17 и 15, – при таком отрыве мы понимаем, что Зеленский должен быть во втором туре.

Но мы живём в украинских реалиях. К сожалению, мы сегодня видим, что готовятся достаточно серьёзные манипуляции, скупка голосов, применение админресурса, использование других технологий, которые абсолютно не коррелируются с действующим избирательным законодательством.

Исходя из этого, мы понимаем, что влияние на процесс будет происходить не только на участках избирателями, но и с применением всех вышеперечисленных аспектов. Да, это большая проблема, но я не верю, что это может каким-то образом повлиять на этот результат, и во второй тур Зеленский не попадёт. Я слабо представляю, как это будет объясняться украинскому обществу, нашим европейским, американским партнёрам», – заявил Разумков.

Комментируя устойчивое мнение о том, что за Зеленского идёт такой ненадёжный избиратель как молодёжь, тогда как «ядерный электорат» постарше голосует за проверенных кандидатов, эксперт отметил, что это риторика людей, приближённых как к администрации президента, так и с недавнего времени со стороны команды Юлии Тимошенко.

«Да, действительно, во многом это молодой электорат, но если мы посмотрим на динамику последних двух-трёх месяцев, то у нас идёт неплохое расширение электоральной базы. У нас прибавляется и в средней возрастной группе, и в старшей возрастной группе, и даже в «группе 60+», – утверждает политконсультант.

«В данной ситуации больше принципиальна не погода, а то, какими манипуляциями можно заблокировать работу избирательных участков или создать искусственные очереди. К сожалению, админресурс это знает не понаслышке и умеет это делать. Да, в этом плане, это может немного охладить молодой электорат, но, опять же, с другой стороны, эффект может быть абсолютно обратным», – добавил Разумков.

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