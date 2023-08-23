В Штатах предупредили, что у боеприпасов у ВСУ осталось на три месяца

Анатолий Лапин.  
23.08.2023 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


Запасов боеприпасов на Украине осталось всего на три месяца. Виноваты в этом США, которые своевременно не снабжают ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала Дмитрия Гордона заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запасов боеприпасов на Украине осталось всего на три месяца. Виноваты в этом США, которые...

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По мнению Пинкуса, именно поэтому ВСУ слишком долго бьются о российскую оборону в своем наступлении.

«У ВСУ осталось снарядов всего на три месяца. Те же три месяца у нас остаются до наступления холодов, дождей. Таким образом, если срочно не оказать помощь ВСУ сегодня, мы можем потерять время. И этот подготовительный период, который входит в общие планы атаки ВСУ, он затянулся по вине Запада, по вине американцев, наших. Потому что мы своевременно не даем то, что Украине нужно и это не дает возможности ВСУ перейти в контрнаступление», – заявил Пинкус.

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