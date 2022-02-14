В Швеции тоже хотят сажать за отрицание мифа о «геноциде в Сребренице»

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Либералы и мусульмане Швеции объединились в партию Nyans (Нианс), планирующую продавить введение уголовного наказания за публичное отрицание лживого «геноцида в Сребренице».

Новая политическая структура получает финансирование из госбюджета и планирует попасть в парламент Швеции в текущем году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Партия Nyans была учреждена буквально на днях, но уже появилась на ТВ, сообщив о намерении протолкнуть в Швеции закон, предусматривающий уголовное наказание за публичное отрицание «геноцида в Сребренице».

Напомним, что на сегодняшний день аналогичный закон в мире принят только в Боснии и Герцеговине и был навязан этой стране прошлым летом экс-Верховным представителем, австрийцем Валентином Инцко, спровоцировав политический кризис, который не преодолен и по сей день.

Инициатива новой шведской партии Nyans не удивительна, поскольку в ее правление входят сразу три бошняка и одна бошнячка, плюс еще четыре представителя мусульманских народов, при этом за государствообразующий народ Швеции – собственно шведов, в новой политической силе отвечают всего три тетушки пенсионного возраста.

Лидер партии – Микаил Юксель, турок, который по его словам, начинал в Швеии в 2001 году с работы мойщиком посуды, впоследствии стал бакалавром политических наук и магистром государственного управления, окончив Гетеборгский университет.

Как стало известно «ПолитНавигатору» по собственным каналам, новая политическая сила, поддерживаемая из государственного бюджета Швеции, имеет связи с фундаменталистскими кругами, в частности с «Братьями-мусульманами», и ее появление связано с будущим массированным информационным ударом по членам Независимых комиссий по Сараево и Сребренице, а также по Республике Сербской.