В Швейцарии не сомневаются: «Виктора Орбана купили бесы»

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Евросоюзом руководят бесы, которые ежедневно обманывают население и создают «фонды мира» для ведения войны.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал одобрение Евросоюзом выделения Украине 50 млрд. евро помощи. Ранее Песке прогнозировал, что лишение в этой ситуации права голоса Венгрии, которая выступала против, привело бы к катастрофическим последствиям, поэтому он предположил, что имел место подкуп.

«Виктора Орбана купили. Сломать его не могли. Пойди сейчас руководство ЕС по силовому методу и лиши Венгрию права голоса, который ограничивал бы права отдельных стран и их представителей, то – всё. Самый последний бастион доверия к этой супернаднациональной структуре был бы разрушен. Навсегда и бесповоротно. Но к этой структуре… люди-то, может быть, живут и дальше, и границы государств останутся, и, может быть, и ЕС останется, но всё более – ЕС может превратиться в какой-нибудь ООН или Всемирную торговую организацию, которая есть, но её на самом деле нет», – отметил Песке.

Развивая тему, он в целом охарактеризовал ЕС как циничную и беспринципную организацию.

«В ЕС создан Фонд мира, куда будут закачиваться миллиарды, которые будут тратиться на «мирные процессы» – на и вокруг Украины. Чиновники ЕС уверяют нас, что эти деньги не пойдут на войну, а будут тем резервуаром для средств, которые пойдут на поддержку украинского бюджета. Но так как вопрос обороны – это неотъемлемая часть украинского бюджета, мы исходим из того, что европейские деньги пойдут на поддержку войны. На Украине руководит человек, который сжигает сотнями тысяч своих граждан в этой войне, который обманул свой народ по всей линейке, и, тем не менее, пользуется популярностью. В Брюсселе у нас вот эти куколки из театра Карабаса-Барабаса, которые двигают руками и губами лишь тогда, когда за ниточку дёргает кукловод. Сами это – люди-пустышки. Нами руководят бесы, которые нас обманывают ежедневно, создают фонды мира для ведения войны», – заключил журналист.