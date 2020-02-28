В Сирии джихадистов заперли на небольшой территории

28.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Обострение в сирийской провинции Идлиб, где в результате боев вчера погибли несколько десятков турецких военных, не в интересах России или Турции.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Сергей Горбачев.

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По его словам, в результате обострения на линии между Россией и Турцией стали «красными» дипломатические телефоны и сейчас стороны должны решить, как цивилизованно выйти из ситуации.

«Я думаю, что в результате обострения в Сирии телефоны по сложившимся дипломатическим каналам между Россией и Турцией уже «красные». Мы прекрасно понимаем, что у Турции есть свои интересы, связанные с повышением своего статуса до регионального лидера. Но при всем при том, это государство должно учитывать и неукоснительно придерживаться принципов суверенитета Сирийской Арабской Республики.

Тем не менее, то, что у них есть есть интересы, мы должны учитывать, но и отстаивать свои интересы, которых у нас не меньше, чем у Турции в этом регионе. Нужно вести диалог и ни в коей мере не предпринимать горячие шаги и купировать те силы, которые пытаются разжечь пожар из этого локального конфликта в пожар большой войны. Я думаю, что это обострение не в интересах и двух стран, и всего региона, и всего мирового сообщества.

Что касается подведения черты под всеми сирийскими событиями, обострение связано с тем, что террористические группы, боевики не имеют маневра определенного ни силами, ни средствами, они заперты на маленькой территории. Эта безвыходная ситуация с их стороны как раз и стала стимулятором для разрастания конфликта и обострения ситуации», – считает Горбачев.