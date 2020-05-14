В Сирии забросали камнями российский военный патруль

14.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Боевики-исламисты снова забросали камнями российскую часть совместного с турецкими военными патруля на трассе М4 на северо-западе Сирии.

Об этом в своем блоге пишет военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На опубликованной видеозаписи инцидента видно, что так называемые «демонстранты» дают спокойно проехать турецким военным и атаковали следовавшие за ними российские БТРы и бронеавтомобили.

Интересно, что в кадр также попал фотограф с профессиональной камерой, что может свидетельствовать о загодя подготовленной провокации пропагандистского характера – дескать, местное население выступает против русских.

Напомним, за последние дни это уже не первая атака боевиков на российских военных – несколько дней назад они попытались перекрыть дорогу на пути следования патруля, а рядом с российской бронетехникой даже сдетонировало самодельное взрывное устройство. К счастью, тогда, как и сегодня, обошлось без серьезных повреждений техники, жертв и пострадавших.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Турция начала боевые действия против террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая Аль-Каида) в сирийской провинции Идлиб.