В скандале вокруг Дня Победы на курорте Красная поляна обнаружен «украинский след»

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн нашел возможное объяснение необычайной пассивности властей Сочи в скандале вокруг решения курорта Красная поляна отказаться от праздничной символики на День Победы, что неофициально трактовалось отельерами как «политика нейтралитета из-за разных политических взглядов отдыхающих».

Названия блюд на украинском языке обнаружены в меню четырёх краснодарских ресторанов «Диканька», которые контролирует семья супруги мэра Сочи Алексея Копайгородского Анастасии Грединой. Как указал Хиштейн, там есть множество блюд на украинском языке

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«Курячий бульон», стейк «Де Хохлят», закуска «Це сало», жаркое «Як у бабуси», – значится в меню.

Семья жены мэра владеет недвижимостью, только кадастровая стоимость которой составляет 724 миллиона рублей. Однако объекты расположены в центре Сочи, поэтому их реальная стоимость выше. Владелицей бургерной «Вакула» и рестораном «Диканька» является теща мэра Владилена Гредина.

Депутат Госдумы РФ связал эту информацию с недавним скандалом, когда постояльцы отелей западных сетей «Мариотт» и «Риксос» пожаловались, что власти курорта запретили отдыхающим отмечать 78-ую годовщину Победы «с целью сохранения политики нейтралитета», потому что в отелях «могут жить люди с разной позицией».

«Теперь становится понятно, в чем причина такого странного отношения мэра Сочи ко Дню Победы. Интересно, отмечали ли 9 мая в ресторанах украинской кухни «Вакула» и «Диканька», принадлежащих семье Алексея Копайгородского?» – написал Хинштейн в своем тг-канале.

Ранее депутат направил обращение губернатору Краснодарского края, а также Генпрокурору.

Интересно, что спустя несколько часов после обнародования данных об украинских ресторанах сочинский градоначальник опубликовал подробный отчет о проверки ситуации на Красной поляне 9 мая.

Копайгородский пообещал, что впредь ситуация будет контролироваться, а городские власти помогут с патриотическим оформлением в случае, если у коммерсантов не найдётся на это средств.

Мэр заверил, что изменение ситуации можно будет пронаблюдать 12 июня, когда отмечается День России.

«Игнорирование общих рекомендаций недопустимо. Это беру под личный контроль. Перед каждым важным событием рабочая группа общественников будет проводить мониторинг и проверять, как украшен курорт. Даже если у организации не запланированы финансовые средства на оформление и нет возможности их изыскать, администрация города возьмёт подготовку общественных пространств и входных групп на себя», – подчеркнул Копайгородский.

Депутата Хинштейна такой ответ удовлетворил не полностью.

«Алексей Копайгородский признал факт отсутствия праздничной символики на курорте и пообещал, что такого больше никогда не повторится. Между тем, вопрос — так было ли указание управляющей компании «Курорт Красная поляна» ввести 9 мая в отелях курорта «день нейтралитета» — все равно пока остается висеть в воздухе. И ответ на него должен дать в первую очередь экс-губернатор и экс-министр Александр Ткачев, которого называют бенефициаром этой управляющей компании. Ау, Александр Николаевич?» – не успокаивается парламентарий, который считается выразителем интересов силовиков в Думе.