В словах Байдена эксперт увидел сигнал о готовности инвестировать в Россию
Конкретные результаты по итогам вчерашней встречи президентов России и США буду видны к 2024 году.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает политолог и экономист Марат Баширов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
«Не нужно сейчас строить завышенных ожиданий, что после этой встречи решатся все споры, торговые и политические. Думаю, что завершение каких-то конкретных проектов мы увидим к 2024 году. То есть конечный итог сегодняшних переговоров будут подводить уже новые президенты», – сказал эксперт «Комсомольской правде».
Он считает, что результат встречи можно с осторожностью назвать внушающей оптимизм.
«Я всегда повторяю, что Америка – это про деньги, поэтому Байден сегодня говорил о двух ключевых вещах: безопасность и деньги. Из его уст мы не услышали жестких формулировок по защите прав человека, например. Самое серьезное в этом плане было пожелание «если вы хотите улучшить инвестклимат, отпустите [арестованного в РФ по подозрению в мошенничестве американского инвестора] Калви». Это сигнал, что Америка готова инвестировать. Скорее всего, это реализуется в энергетических проектах», – резюмировал Баширов.
Более подробно о деле Калви читайте в материале «В РФ прижали махинаторов из Baring Vostok. «Уважаемые люди» в шоке».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.