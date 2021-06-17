В словах Байдена эксперт увидел сигнал о готовности инвестировать в Россию

17.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Конкретные результаты по итогам вчерашней встречи президентов России и США буду видны к 2024 году.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает политолог и экономист Марат Баширов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Не нужно сейчас строить завышенных ожиданий, что после этой встречи решатся все споры, торговые и политические. Думаю, что завершение каких-то конкретных проектов мы увидим к 2024 году. То есть конечный итог сегодняшних переговоров будут подводить уже новые президенты», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

Он считает, что результат встречи можно с осторожностью назвать внушающей оптимизм.

«Я всегда повторяю, что Америка – это про деньги, поэтому Байден сегодня говорил о двух ключевых вещах: безопасность и деньги. Из его уст мы не услышали жестких формулировок по защите прав человека, например. Самое серьезное в этом плане было пожелание «если вы хотите улучшить инвестклимат, отпустите [арестованного в РФ по подозрению в мошенничестве американского инвестора] Калви». Это сигнал, что Америка готова инвестировать. Скорее всего, это реализуется в энергетических проектах», – резюмировал Баширов.

Более подробно о деле Калви читайте в материале «В РФ прижали махинаторов из Baring Vostok. «Уважаемые люди» в шоке».