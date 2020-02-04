В Словакии ненавидят бандеровцев и поддерживают Донбасс

04.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинцы наивно полагают, что уже завтра их примут в ЕС, в то время как жителям европейских стран совсем не нужна самая бедная страна Европы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» рассказал бывший глава офиса ООН в Женеве, словацкий журналист Дезидер Штефунко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские СМИ подают ситуацию как «мы уже в Евросоюзе», причем, если не сегодня, то завтра уж точно, но это абсолютная неправда, – считает журналист. – Я не представляю, как немцы или голландцы согласились бы взять Украину. Одно дело, когда принимают маленькую страну, но и тогда они уже не очень довольны. А тут большая Украина, да еще и бедная, потому что она наравне с Албанией самая бедная страна в Европе. Когда англичане уйдут, в ЕС станет еще меньше денег. Поэтому эта украинская мечта – очень иллюзорная».

По мнению Штефунко, если бы основные медиа Европы при этом рассказывали бы о факельных шествиях на Украине, напоминающих события в Германии 30-х годов, то желания присоединить украинскую территорию к ЕС стало бы еще меньше. Но пока о таких вещах рассказывают только оппозиционные СМИ.

«Тем не менее, уже сейчас события Евромайдана в Словакии воспринимают негативно, несмотря на пропаганду, которая говорит о российской агрессии и о том, что Украина борется за свою свободу. И все больше людей проникаются симпатией к Донбассу», – отметил он.

По словам словацкого эксперта, симпатии к Донбассу у жителей его страны обусловлены негативным отношением к бандеровцам. И сегодня многие словаки убеждены, что в Донецке и Луганске люди восстали именно из-за украинских радикалов. И если бы не было последних, то на Украине был бы мир.

О том, насколько мечты Украины об ЕС иллюзорны, ранее рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко, дав прогноз на то, что течение 2020 года внешнеторговый баланс Украины ухудшится, а расходы на обслуживание госдолга вырастут, что приведет к возобновлению девальвации гривны.