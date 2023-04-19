В случае мира без победы, Зеленского снесут – Бортник

Вадим Москаленко.  
19.04.2023 16:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В случае заморозки конфликта возникнет острый политический кризис, и на правительство Зеленского выльются все скопившиеся за войну факты потерь и коррупции.

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае заморозки конфликта возникнет острый политический кризис, и на правительство Зеленского выльются все...

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«Если не будет победы или будет какое-то замораживание конфликта, то Зеленского и его команду ждут очень непростые времена, во время которых они спокойно могут потерять власть. Потому что они окажутся между молотом и наковальней, между двумя видами оппозиции. Одна будет кричать, что из-за вас мы потеряли какие-то территории, Юг, людей, а другая будет кричать, что из-за вас случилась война, вы вели себя непрофессионально и не смогли удержать мир», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что первый день такого мира без победы для Зеленского и его команды будет означать первый день глубочайшего политического кризиса.

«Тем более что придётся обнародовать огромный массив данных, связанных с потерями, всплывёт масса информации, связанной с коррупцией, тяжелейшей коррупцией, с которой огромные проблемы. Сегодня эти массивы информации удерживаются, они не публикуются, чтобы не навредить обороноспособности страны, и война у нас сразу трансформируется в политический кризис», – объяснил политолог.

«Если команда Зеленского, страна не победит в этой войне. Но если она победит в этой войне, или война будет продолжаться, эти вопросы не будет кому и для кого поставить», – добавил Бортник.

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