В случае нападения на Германию – четверть немцев готова бежать из страны

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Каждый четвертый гражданин Германии постарается покинуть страну как можно скорее в случае вооруженного нападения на неё.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения YouGov, обнародованные 10 февраля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Опрос также показал, что лишь каждый десятый гражданин Германии готов встать на защиту своей страны с оружием в руках.

Но даже в случае нападения на Германию лишь 5% немцев пошли бы добровольцами на военную службу. Ещё 6% процентов взрослого населения страны ожидают, что их призовут в случае войны и, в случае необходимости, подготовят к национальной обороне.

Согласно опросу, каждый третий немец (33%) будет пытаться продолжать свою привычную жизнь, насколько это возможно. Почти каждый четвертый немец (24%) в случае войны уехал бы из страны как можно скорее.

При этом почти две трети граждан Германии ныне опасаются быть втянутыми в прямой военный конфликт с Российской Федерацией, и меньше половины немцев хотят, чтобы Германия пришла на помощь другому государству-члену НАТО в случае нападения на него.

Об этом свидетельствуют данные опроса, приведённые в «Отчете по вопросам безопасности за 2023 год», подготовленном Алленсбахским институтом по поручению Центра стратегии и высшего руководства.

Опасения, что Германию могут втянуть в войну с Россией, испытывают 63% граждан ФРГ – по сравнению с 37%, зафиксированными в прошлогоднем отчете. Кроме того, почти половина респондентов (47%) сообщили, что чувствуют личную угрозу из-за участия Германии в российско-украинском конфликте из-за продолжающихся поставок оружия Киеву, которые теперь включают современные немецкие танки Leopard 2.

На фоне текущей геополитической ситуации в ходе опроса прямо задавался вопрос о том, как Германии следует выполнять обязательства перед НАТО в случае начала войны, затрагивающей другую страну Альянса.

В этом случае только 45% немцев выступает за военное вмешательство в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО, причём в восточногерманских землях этот показатель падает до 30%. Что касается страны в целом, то 35% опрошенных заявили, что Германии лучше «держаться подальше», если кто-то из союзников по НАТО подвергнется нападению. Каждый пятый не определился в этом вопросе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 50% немцев выступили против поставок Киеву танков Leopard.