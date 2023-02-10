В случае нападения на Германию – четверть немцев готова бежать из страны

Оливер Галич .  
10.02.2023 19:57
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 267
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Спецоперация, Украина


Каждый четвертый гражданин Германии постарается покинуть страну как можно скорее в случае вооруженного нападения на неё.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения YouGov, обнародованные 10 февраля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Каждый четвертый гражданин Германии постарается покинуть страну как можно скорее в случае вооруженного нападения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Опрос также показал, что лишь каждый десятый гражданин Германии готов встать на защиту своей страны с оружием в руках.

Но даже в случае нападения на Германию лишь 5% немцев пошли бы добровольцами на военную службу. Ещё 6% процентов взрослого населения страны ожидают, что их призовут в случае войны и, в случае необходимости, подготовят к национальной обороне.

Согласно опросу, каждый третий немец (33%) будет пытаться продолжать свою привычную жизнь, насколько это возможно. Почти каждый четвертый немец (24%) в случае войны уехал бы из страны как можно скорее.

При этом почти две трети граждан Германии ныне опасаются быть втянутыми в прямой военный конфликт с Российской Федерацией, и меньше половины немцев хотят, чтобы Германия пришла на помощь другому государству-члену НАТО в случае нападения на него.

Об этом свидетельствуют данные опроса, приведённые в «Отчете по вопросам безопасности за 2023 год», подготовленном Алленсбахским институтом по поручению Центра стратегии и высшего руководства.

Опасения, что Германию могут втянуть в войну с Россией, испытывают 63% граждан ФРГ – по сравнению с 37%, зафиксированными в прошлогоднем отчете. Кроме того, почти половина респондентов (47%) сообщили, что чувствуют личную угрозу из-за участия Германии в российско-украинском конфликте из-за продолжающихся поставок оружия Киеву, которые теперь включают современные немецкие танки Leopard 2.

На фоне текущей геополитической ситуации в ходе опроса прямо задавался вопрос о том, как Германии следует выполнять обязательства перед НАТО в случае начала войны, затрагивающей другую страну Альянса.

В этом случае только 45% немцев выступает за военное вмешательство в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО, причём в восточногерманских землях этот показатель падает до 30%. Что касается страны в целом, то 35% опрошенных заявили, что Германии лучше «держаться подальше», если кто-то из союзников по НАТО подвергнется нападению. Каждый пятый не определился в этом вопросе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 50% немцев выступили против поставок Киеву танков Leopard.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть