В случае необходимости, зайдём в Крым, несмотря на сотни тысяч жертв – Совбез Украины

11.09.2021 23:32 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Получение российского гражданства жителями ЛДНР подтверждает факт «оккупации» Россией Донбасса, потому что без паспорта РФ на тех территориях невозможно нормально жить.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США ресурса «Радио Свобода» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит оккупация РФ, это называется оккупацией, когда людям невозможно жить без российского аусвайса, это как Гитлер в своё время оккупировал территорию, и он выдавал соответствующие документы, и там был символ нацистской Германии, то же самое сейчас делает РФ, выдавая эти документы. Потому что без этого документа, к большому сожалению, большое количество людей не может жить, а той территории – они не могут пойти в больницу, они не могут детей отдать в школу. Это называется оккупацией. К сожалению, мир стал настолько циничным, что на это никто не обращает внимания. В большинстве им всё равно, что происходит на нашей территории», – жаловался Данилов.

При этом, уточняя своё недавнее заявление о сотнях тысяч мирных жителей, которые могут погибнуть при попытке силового решения в Донбассе, украинский чиновник добавил, что того же мнения придерживается и в отношении Крыма.

«В современном мире для того, чтобы решить вопрос военным путём, нужно понимать, что при этом погибнет много мирного населения. Поверьте, наши вооруженные силы в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей, мы можем воевать на территории Крыма, но нужно понимать, что мы не можем для себя допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций, потому что у нас как раз есть понимание, где проходит эта граница. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться», – предупредил секретарь.