В СНБО Украины подтягиваются луганские – назначение получил совладелец «Квартала»

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Народный депутат от партии “Слуга народа” луганчанин Максим Ткаченко стал еще одним советником секретаря СНБО Алексея Данилова по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

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“Я, как человек, который родился в Луганской области и большую часть своей сознательной жизни прожил там, знаю не понаслышке, какая ситуация сложилась на Донбассе. Поэтому для меня большое значение имеет то, что я стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса”, – заявил Ткаченко.

Он также отметил, что для него это и большая ответственность, “ведь эта миссия важна для государства и моего родного региона”.

“В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы”, – заявил нардеп.

В августе 2014 года Ткаченко стал одним из совладельцев ООО “Квартал-концерт” – дочерней компании Студии “Квартал 95”. Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером.

Как сообщал ПолитНавигатор, на этой неделе бывший комик Сергей Сивохо также получил должность советника секретаря СНБО.

Напомним, секретарем СНБО Украины является бывший городской голова Луганска и один из бывших глав Луганской ОГА Алексей Данилов.