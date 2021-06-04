В СНБО заявили, что украинскую экономику развалили российские инвестиции

04.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Одним из основных виновников краха украинской экономики якобы являются российские инвестиции, которые в 2014 году постепенно начали покидать страну.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам необходимо иметь закон о защите инвестиций, внутренних и внешних. Нам необходимо обязательно улучшать наше законодательство. Те люди, которые вкладывают инвестиции, должны быть обязательно защищены.

Надо понимать, что мы должны проверять инвестиции на предмет национальной безопасности, особенно если речь идёт об инвестициях, которые заходят со страны-агрессора. Я могу даже привести примеры. У нас на сегодняшний день в очень сложном положении находится отрасль, которая строила наши суда. У нас было соглашение с РФ касательно нашего алюминиевого производства. Где оно? Его нет. За этим стояли россияне, которые сознательно забирали эти активы, ничего там не делали, уничтожали целые отрасли, и мы сегодня имеем такие хлопоты», – рассуждает Данилов.

Напомним, именно постмайданная власть, разорвавшая торговлю с Россией, и стала основным виновником тяжелейшего экономического кризиса на Украине. Однако, несмотря на это, украинские радикалы продолжают призывать прекратить и те экономические отношения с «агрессором», которые остались.