В Софии под возгласы «Ура!» выбросили с балкона мэрии флаг Украины

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Кандидат в депутаты парламента Болгарии от партии «Возрождение» Атанас Штефанов под крики «Ура!» выбросил с балкона мэрии Софии флаг Украины, который назвал «фашистским».

Это произошло 9 марта в рамках протестов против демонтажа памятника Советской армии в Софии, вопрос о чём рассматривала мэрия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В четверг, 9 марта, состоялось несколько выступлений жителей Софии против запланированного городскими властями сноса памятника Советской армии. В ходе одного из них горожане высказали свое негодование, забросав яйцами и красной краской здание столичной мэрии, где принималось скандальное решение о демонтаже монумента. Демонстранты требовали «не трогать болгарскую историю».

Однако городской совет Софии большинством в 41 голос обратился к властям Болгарии с просьбой перевести памятник в государственную собственность, и перенести его за пределы центра города. Против были 13 депутатов от Болгарской социалистической партии, воздержался один депутат от партии ВМРО.

Именно после этого Атанас Штефанов поднялся на балкон мэрии Софии, где был установлен государственный флаг Украины, и сбросил его на тротуар. На видео, которое опубликовала болгарская партия «Мир», видно, как Штефанов снимает флаг и сбрасывает его с балкона под аккомпанемент возгласов «Ура!». Флаг потом забрали с улицы.

«Мы сняли фашистский флаг, которому там не место. Ему там давно не место. Смерть фашизму, мы не будем легитимизировать фашистов и Холокост», – так прокомментировал свой поступок болгарский политик.

Кандидата в депутаты парламента Болгарии от «Возрождения» похвалил и лидер партии «Мир» Симеон Славчев, который также участвует в досрочных парламентских выборах, назначенных на 2 апреля.

Как сообщал «ПолитНавигатор», болгары поднялись на протест против сноса памятника Советской Армии в Софии.