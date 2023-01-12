В Соледаре Россия вернула военную инициативу. Впереди – бои за Артемовск

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Пока нельзя называть освобождение Соледара стратегической победой – впереди Россию ждут тяжелые бои за Артемовск.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят военные эксперты, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

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Так, военный публицист Владислав Шурыгин предостерегает от излишней радости по поводу освобождения Соледара.

«Освобождение Соледара является очень серьезной вехой. При этом это никак не стратегическая победа — не надо преувеличивать», – сказал аналитик «Московскому комсомольцу».

Переход под контроль России этого города он называет важным символом того, что «военная инициатива окончательно вернулась к российской армии», которая отступала с сентября.

«Мы оборонялись, сражались за каждую пядь земли — где-то продвигаясь, где-то отходя. И сейчас мы мощно вернули себе один из ключевых пунктов украинской обороны. Если в ближайшее время будет еще возвращен Бахмут [Артемовск], то, конечно, это будет очень серьезным взломом всей нынешней линии обороны противника, и ему придется отходить на новые рубежи», – считает эксперт.

По его словам, освобождение Соледара стало для Украины «очень опасным знаком», так как, несмотря на западную помощь, ВСУ «не выгребает против Российской армии».

Причиной сентябрьских успехов ВСУ он называет серьезное численное превосходство.

«Противник имел как минимум четырехкратное превосходство, а там, где наступал, превосходство было 6:1. Соответственно, они смогли проломить нашу оборону. На сегодняшний момент у Украины уже нет такого численного превосходства. На фронте практически паритет по численности, а по технике и вооружению мы, конечно, превосходим украинскую армию. Это начинает сказываться на оперативном уровне, когда мы начинаем наступать: как большими силами, так и в локальных контрударах мы начинаем удерживать победу», – резюмировал Шурыгин.

А полковник в отставке Анатолий Матвийчук прогнозирует, что после пражения в Соледаре ВСУ предпримут попытку реванша в Артемовске.

«Туда сейчас переводятся техника, оставшиеся боеприпасы и личный состав, который будет усиливать оборону Артемовска. Потому что это направление является наиболее важным для украинской армии. Выход на Артемовск позволяет нашим войскам уходить в оперативный маневр, на Краматорск и на Славянск», – говорит эксперт.

Он не исключает, что и этот город в ближайшее время будет очищен от украинских оккупантов

«Я думаю, что, если мы не остановимся и не потеряем наступательную способность и нарастим ее тем резервом, который у нас есть, то к концу января или в начале февраля будем праздновать взятие Артемовска, — полагает Матвийчук.