В Совете Федерации не считают Украину фашистским государством

28.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Российская Федерация не должна разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за того, что в Киеве не могут иногда обуздать своих экстремистов.

Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ответ на провокации со стороны России будет, это будет со стороны МИДа, я не сомневаюсь, но посмотрим, какая дальше пойдет реакция. Возможно, иногда украинцы сами не могут сладить со своими экстремистами. Но они этого не понимают, что завтра вообще воцарится фашистский режим.

Разрыв отношений – это крайняя мера, потому что разорвать легче, чем потом восстановить. Наглядный пример – Грузия, которая разорвала с нами отношения после 2008 года, теперь пытается наладить, но очень сложно. Разрушать всегда легче, чем созидать. Поэтому я думаю, что это крайняя мера и идти на нее нельзя», – резюмировал сенатор.

Тем временем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина должна закрыть границу с Россией и установить визовый режим с этой страной.