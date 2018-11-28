28.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Климкин пообещал визовый режим с РФ

Украина должна закрыть границу с Россией и установить визовый режим с этой страной.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, граница должна быть перекрыта на время военного времени, а после необходимо запретить гражданам РФ посещать Украину без виз.

«Я вообще считаю, что нужно границу на этапе военного положения просто закрыть. Закрыть или для отдельных категорий, или полностью. Второе – я много говорил, что нам нужен не просто визовый режим. Вот то, что мы ввели и что имеем биометрические данные – штамповать этикетки в посольстве в российские паспорта – это глупость. Нам нужен нормальный биометрический визовый режим, как он работает. И мы к нему двигаемся, иначе не будет», – заявил Климкин.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, после введения военного положения Верховной Радой военного положения, украинским парламентом, украинские пограничники начали массово закрывать въезд в страну для граждан РФ.

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