В Совете Федерации призвали выработать общенациональную идеологию для России

23.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Москва должна начать вести более активную и решительную информационную политику, перейти в этой сфере от глухой обороны в нападение, а для этого необходимо выработать единую общенациональную идеологию.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила российский сенатор, член Комитета Совета федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы с вами должны проанализировать закон о СМИ, насколько он отвечает требованиям сегодняшнего дня, обеспечивает ли этот закон должное правовое регулирование медиа коммуникаций.

Несомненно, сегодня отсутствие общенациональной идеологии проявляет целый ряд моментов, которые в последующем негативно отразятся и на молодёжи, это выявляет целый ряд погрешностей.

Если нет целостной национальной идеи и идеологии, то, естественно, нет и целостной национальной информационной политики, которую необходимо было бы проанализировать на эффективность её деятельности, что нам необходимо сегодня, поскольку мы – Комиссия по взаимодействию со средствами массовой информации.

Я уверена, что нам необходимо переходить от стратегии контрпропаганды к стратегии наступательных гибридных операций, в арсенале которых важнейшее место должны занимать информационно-культурные инструментарии», – отметила Ковитиди.

Напомним, на прошлой неделе сразу несколько крупных американских СМИ опубликовали новость: ещё два года назад «пророссийский» президент США Трамп подписал секретный указ, расширяющий полномочия ЦРУ для проведения наступательных киберопераций за рубежом. Согласно данным прессы, за прошедшие два года главный шпионский орган США провёл свыше дюжины подобных операций.