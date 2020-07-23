ЦРУ получило благословение Трампа на кибернетическую войну против России

23.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

На прошлой неделе сразу несколько крупных американских СМИ опубликовали новость: ещё два года назад «пророссийский» президент США Трамп подписал секретный указ, расширяющий полномочия ЦРУ для проведения наступательных киберопераций за рубежом. Согласно данным прессы, за прошедшие два года главный шпионский орган США провёл свыше дюжины подобных операций.

Данные со ссылкой на бывших сотрудников аппарата Трампа были опубликованы электронным изданием Yahoo News, а в минувшие выходные их подтвердил лично Дональд Трамп в интервью консервативной газете The Washington Post.

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Самая мякотка заключается в том, что Трамп своим указом отменил директиву № 20 своего предшественника Барака Обамы, которая обязывала ЦРУ согласовывать с руководством государства проведение кибернетических атак против других государств.

В трамповском указе также даётся конкретное указание – проводить активные наступательные действия в киберпространстве против главных противников США – России, Китая, Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы.

Речь идёт не о каких-то там хакерских атаках с целью украсть сотню – другую тысяч долларов, взломать аккаунты крупных политиков в соцсетях, нарыть компромат в электропочте или подчистить кое-какие данные на серверах. Хотя и это приветствуется.

ЦРУ ориентировано на нанесение масштабного вреда неугодным Америке государствам: удары по электросетям, атаки на ключевую инфраструктуру противника. Например, вызывать сбои и отключение оборудования предприятий нефтегазовой отрасли, активация «закладок» в оборудовании промышленных предприятий, создание помех ведущим государственным СМИ.

В частности, Трамп открыто признался, что два года назад лично санкционировал интернет-атаку на российское Федеральное агентство новостей.

Интересно, что два года назад издание The New York Times напечатало статью, в которой сообщалось о попытках американских спецслужб внедрить вредоносные коды в оборудование российской энергосистемы.

В ответ Трамп сильно осерчал, назвал информацию «неправдой» и «государственной изменой некогда великой газеты».

Как уже стало известно, не одно только ИА ФАН подверглось кибератаке со стороны ЦРУ. В июле 2019 года заокеанским кибервредителям удалось взломать сеть московской IT-компании «Сайтэк», выполняющей подряды российских спецслужб и государственных ведомств, получив доступ к объёму документов в 7,5 терабайт и двадцати закрытым проектам. Часть данных о проектах компании злоумышленники слили журналистам и хакерской группе Digital Revolution, в 2018 году взломавшей сервер НИИ «Квант», тесно сотрудничающим с ФСБ.

В 2019 году подобные атаки ЦРУ нанесли серьёзный ущерб безопасности Ирана.

Так, анонимная хакерская группа сумела взломать сеть кибернетических войск Ирана и выложить в Telegram исчерпывающие личные данные их сотрудников.

В ноябре 2019 года в Telegram утекли данные о 15 миллионах дебетовых карт клиентов трёх иранских банков, что, по мнению специалистов, косвенно подтверждает на усиление активности кибервойск ЦРУ.

Примечательно, что высокопоставленные чиновники из администрации Обамы выступали резко против атак на банковскую систему других государств, справедливо указывая, что подобные действия расшатывают и без того нестабильную мировую финансовую систему, а также то обстоятельство, что финансовой системе США может быть нанесён ответный ущерб.

Но, как видно, малообразованного и склонного к конспирологии делягу Трампа эти обстоятельства слабо волнуют, поскольку Америка должна быть «понад усэ» любой ценой.

Ряд американских источников утверждает, что агрессивные действия ЦРУ против России в киберпространстве стали ответом на неподтверждённые атаки «российских хакеров» на американскую избирательную систему, якобы имевшие место в 2016 году.

В настоящее время в России действует и постоянно усовершенствуется система ГосСОПКА, направленная на обнаружение, предотвращение и ликвидацию последствий кибератак.

По данным замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова, система ГосСОПКА в 2017 году предотвратила 2,4 млрд попыток взлома компьютерных сетей критически важных объектов российской инфраструктуры, а в 2018 году – она же предотвратила уже свыше 4 миллиардов подобных попыток.

Из этого вала кибератак Мурашов выделяет 12,5 и 17 тысяч соответственно наиболее опасных попыток вредного воздействия на сети объектов инфраструктуры.

Венесуэла, не имеющая подобного цифрового щита, оказалась уязвимой для электронных атак извне, в результате чего в 2019 году были обесточены 90% территории страны. По заявлению министра информации республики Хорхе Родригеса, причиной блэкаута стала кибератака с территории США на автоматизированную систему управления ГЭС «Гурия».

Бывший агент АНБ Сноуден, получивший убежище в России, неоднократно информировал общественность о цифровых диверсиях США против уязвимых инфраструктурных объектов Гонконга, материкового Китая и даже оборонных объектов Северной Кореи, при том, что международное сообщество договорилось о неприкасаемости этих объектов для кибератак.

Возвращаясь в Россию, эксперты отмечают, что из сферы цифровой защиты критически важных объектов вытеснены такие западные IT-монстры, как Symantec, Check Point и многие другие, хотя ими же отмечается стопроцентная зависимость российских корпоративных и персональных пользователей от США в операционных и офисных программах, а также, к огромному сожалению, в ПО для систем автоматизированного управления производственными и технологическими процессами, связанными с процессами дикой приватизации и выбором новыми «эффективными собственниками» исключительно в пользу «передовых западных технологий».

Специалисты по кибернетической безопасности предупреждают, что многие технологические цепочки внутри России могут быть остановлены через активацию «закладок» в программно-аппаратном обеспечении импортного оборудования.

С Руснетом, также опирающимся на западные технологии, дела обстоят лучше после мер, принятых в рамках закона «Об устойчивом интернете», поскольку интернет давно стал для России важной инфраструктурой.

По утверждению специалистов, несмотря на протестующие вопли детей и либеральной интеллигенции, нагнетавших страсти вокруг «изоляции российского интернета по китайским принципам», в настоящее время Россия способна построить собственную устойчивую сеть в том случае, если в Вашингтоне всё-таки решатся выключить соответствующий рубильник.

В целом, по мнению наблюдателей, Россия постепенно обретает устойчивую защиту против цифровых атак извне, а процесс импортозамещения в отечественной IT-отрасли происходит опережающими темпами, хотя, безусловно, остаются прорехи и нюансы, которые постараются обнаружить и пробить наши беспринципные и вероломные «западные партнёры».