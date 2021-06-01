В Совфеде предложили ужесточить закон, защищающий историческую память

01.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Из-за участившихся нападок на историческую память о победе в Великой Отечественной войне, необходимо ввести штраф за приравнивание СССР к нацистской Германии и запретить таким нарушителям занимать государственные должности.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы часто сталкиваемся с попыткой пересмотра Второй мировой войны. К этому нужно относиться чрезвычайно ответственно, поскольку существует глобальная угроза, требующая политической и правовой оценки.

Что касается правовой оценки, у меня совершено конкретное предложение и тот проект федерального закона (о запрете искажения истории и приравнивания СССР к нацистской Германии – прим. ред.), который, я уверена, будет принят Государственной Думой, требует последующего продолжения для правового применения», – сказала она.

Также сенатор отметила необходимость дополнить федеральный закон о приравнивании Советского союза к нацистской Германии.

«Мы как законодатели осознаём необходимость дополнительного правового регулирования. В частности, целесообразным является дополнение Кодекса об административных правонарушениях соответствующей статьей, которая бы предусматривала ответственность за публичное отожествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих Советского Союза с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии, а также стран Оси в ходе Второй мировой войны. И за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы. Данная ответственность должна быть предусмотрена за совершения рассматриваемого правонарушения, и мы предлагаем установить следующие виды административного наказания: наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц от одной до четырёх тысяч рублей, на юридических лиц от десяти до пятидесяти тысяч рублей», – подчеркнула Ковитиди.

Политик добавила, что изменения в Уголовный кодекс вноситься не будут, поскольку ответственность за такие нарушения уже предусмотрена. Однако в качестве дополнительно меры ответственности необходимо ввести запрет на занятие государственных должностей.

«Также указанные действия, поскольку они представляют определённого рода общественную опасность, и мы говорили уже много о воспитании молодёжи и о том, кто будет управлять нашим государством завтра, кто будет на должностях в государственной власти. Я думаю, что ограничения должны касаться и лиц, которые претендуют на занятие муниципальной и гражданской службы. Факт совершения лицом, претендующим на занятие соответствующих должностей муниципального или гражданского служащего, или который находится на должности муниципального или гражданского служащего, рассматриваемых действий по героизации действий фашистской Германии, свидетельствует о несоответствии лица к предъявляемым требованиям к столь важный должностям», – заключила Ковитиди.

В свою очередь сенатор Александр Башкин заявил, что искажение истории и итогов Второй Мировой войны – покушение на роль России в мире.

«Современный миропорядок основан на итогах Второй мировой войны. Европейское и глобальное мироустройство устроено именно на итогах. Собственно говоря, ООН и её устав тоже основан на этом. Соответственно, исказив и перепрограммировав результаты – это покушение на современное мироустройство. Это покушение на роль современных государств, и в первую очередь на роль Российской Федерации, которая, как известно, является государством, которое активно отстаивает свой суверенитет, право на свою политику, а не следование фарватеру руководителей коллективного Запада. Поэтому это одна из форм борьбы с нашим государством», – отметил Башкин.