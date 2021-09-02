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02.09.2021 19:48 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Скандал, Сюжет дня, экстремизм
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В Совфеде предупредили: СМИ-иноагенты доведут россиян до психоза

СМИ – иностранные агенты отказываются выполнять закон о маркировке и продолжают безнаказанно распространять фейки...

СМИ – иностранные агенты отказываются выполнять закон о маркировке и продолжают безнаказанно распространять фейки населению, имея своей целью не только информационную атаку на выборы в Госдуму РФ, но и далеко идущие планы.

Об этом на заседании Временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций  Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, какая происходит трёхходовка – вбрасываются фейки в социальных сетях с серьёзными ресурсами, очень серьёзные деньги для так называемого посева и cross posting на сотнях тысячах пабликов. Дальше включаются СМИ – иностранные агенты, работающие на нашей территории. Это «Радио свобода» и их многочисленные так называемые «Реалии», которые эти фейки публикуют у себя и берут комментарии у фейковых персонажей, так называемых – общественных деятелей, которые с радостью им всю ахинею подтверждают.

А вот третьим этапом включаются иностранные СМИ, находящиеся там за границей, которые цитируют как бы для них верифицированный источник «Радио свобода» и рассказывают о том, как безобразно у нас организованы выборы. Вот такая трёхходовка, и она будет идти, и она будет нарастать, будет развиваться вся эта компания», – рассказал Малькевич.

«Я хочу обратить внимание уважаемых законодателей на то, что закон о маркировке СМИ иностранных агентов в нашей стране не выполняется. Ещё раз, «Радио свобода», все её подразделения, так называемый канал «Настоящее время», они не маркируют себя, они игнорируют наш закон и ничего не происходит в отношении их со стороны наших контролирующих структур», – сообщил спикер.

По его словам, если и дальше таким образом будет игнорироваться законодательство, то Россия может столкнуться с массовым психозом населения, которым воспользуется Запад для дестабилизации обстановки.

«Дальше нас будут давить в 2022 и 2023 году. Не только фейки о выборах, это будет ежедневное давление на людей в принципе, для того, чтобы их свести с ума, ввести в максимально возможную фрустрацию.

Почему я оперирую цифрой по 39 тысячам фейков? Потому что человек, живущий в глубинке ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, человек, который не владеет основами фактчекинга – проверки информации, он каждый день получает: Локдаун – нас закроют;

Вакцина – чипирование;

5G – начнётся скоро война;

Крокодилы уплыли в Азовское море с какой-то фермы;

Взрыв, ещё какая-то информация;

Власти вводят новые налоги;

Власти отбирают то;

….

Мы же мониторим всё это, мы видим, каждый день это идёт.

А теперь представьте себе, среднестатистическая семья там, где-то в глубине страны. Каждый день вся эта семья получает десятки таких сообщений о том, как всё плохо, разваливается, взрывается, власть забирает то, закрывает это, дистанционное образование, забирают детей, ювенальная юстиция», – смоделировал ситуацию эксперт.

«Вот, в чём основная проблема. Не в том, что будут в 22-м или в 23-м фейки о выборах, а будут сознательно вводить общество в состояние максимального психоза, чтобы потом осенью 23-го использовать целый ряд других технологий, инструментов для того, чтобы максимально дестабилизировать обстановку в нашей стране.

И во всём этом будут участвовать СМИ – иностранные агенты, которые будут будоражить», – предупредил Малькевич.

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