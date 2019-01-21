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21.01.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Крым, Политика, Россия
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В «Справедливой России» не хотят наказывать за карты РФ без Крыма

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Олег Нилов не считает закон о штрафе на карты без Крыма актуальным.

Об этом он заявил youtube-каналу «ДумаТВ», передает корреспондент «Поитнавигатора».

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«Я не вижу инструмента осуществления этой, пусть, может быть, и нормальной идеи. Пусть его нам продемонстрирует автор, если дойдет до этого, и законопроект зайдет в Госдуму. Но у нас тысячи законопроектов более важных для россиян, и мы их не можем рассмотреть годами», – сказал Нилов.

Ранее сообщалось, что крымские сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди выступают за принятие закона о введении штрафа за использование карт, где Крым не указан частью РФ. Однако позже законопроект о введении штрафов за карты, где Крым не указан как часть России, был отозван.

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