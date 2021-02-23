В США для проката закупили еще одного сербского претендента на «Оскар»

23.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Лос-анджелесская кинопрокатная компания «House of Film» выкупила права на сербский исторический фильм «Король Петр Первый».

В 2019 году эта кинолента выдвигалась от Сербии на «Оскар», но как и «Дара из Ясеноваца», не прошла отбор американских киноакадемиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У американских кинопрокатчиков, после определенного успеха в американском кинопрокате сербской ленты «Дара из Ясеноваца» появился интерес к сербскому историческому кино.

Американские дистрибьюторы заявили, что, среди прочего, фильм «Король Петр Первый» будет показан на канале HBO EU.

«Король Петр Первый» – это история сербского короля Петра Первого Карагеоргиевича, снятая режиссером Петаром Ристовски, главную роль в ленте сыграл знаменитый югославский и сербский актер Лазарь Ристовски.

В основу ленты легла подлинная история короля Сербии Петра Первого Карагеоргиевича, который в годы Первой мировой войны блестяще разгромил австро-венгерскую армию, но не смог противостоять германской военщине.

После того, как немцы развязали на территории Сербии форменный геноцид, казня даже женщин и подростков (по итогу оккупации и войны погиб каждый третий житель Сербии), престарелый король вместе с армией совершил переход через заснеженные горы, где на сербов нападали албанские бандиты, к греческому побережью.

Оттуда, по требованию русского государя Николая Второго, изможденную сербскую армию французскими судами интернировали на остров на Корфу. Уже там, набравшись сил, сербская армия начала освобождение родной земли от оккупантов и приняла активное участие в разгроме Тройственного союза.