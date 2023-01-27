В США крайне недовольны успехами «военной дипломатии» Китая

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Китайская военная дипломатия может бросить реальный вызов интересам США, их союзников и партнеров, обеспечивая Пекину возможности для создания зарубежных военных баз.

Об этом на заседании комиссии Конгресса США по анализу американо-китайских отношений в сфере экономики и безопасности, состоявшемся 27 января, заявила старший научный сотрудник Rand Corporation Кристен Гиннес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, Китай использует свою военную дипломатию, чтобы сформировать международную обстановку, благоприятствующую его интересам. С её помощью Пекин продвигает определённые нарративы, направленные на укрепление имиджа за границей и формирование глобального восприятия в пользу Китая. Это один из инструментов, который Китай использует для усиления влияния на безопасность в островных государствах, Латинской Америке и Африке», – сказала Гиннес.

«НОАК сосредотачивает усилия военной дипломатии на развивающихся странах, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь» – для развития отношений с партнерами, которые готовы к ней присоединиться и сопротивляться тому, что она считает несправедливым по отношению к развивающимся странам. Это облегчает действия Китая в Африке и на Ближнем Востоке, что в конечном итоге привело к созданию китайской военно-морской базы в Джибути», – отметила она.

Аналитик Rand Corporation рекомендовала властям США, в первую очередь, «извлечь выгоду из своей обширной сети союзников и партнеров посредством расширенного сотрудничества с ключевыми странами, чтобы ограничить их готовность предоставлять Китаю доступ к своей портовой инфраструктуре». По её словам, это может включать более тесное сотрудничество в области безопасности с государствами на островах, в Южной Азии и регионе Индийского океана.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американский мозговой центр RAND Corporation ещё в 2019 году презентовал большую работу о том, как истощить и удушить Россию.