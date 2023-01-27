В США крайне недовольны успехами «военной дипломатии» Китая

Оливер Галич .  
27.01.2023 21:40
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 294
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США


Китайская военная дипломатия может бросить реальный вызов интересам США, их союзников и партнеров, обеспечивая Пекину возможности для создания зарубежных военных баз.

Об этом на заседании комиссии Конгресса США по анализу американо-китайских отношений в сфере экономики и безопасности, состоявшемся 27 января, заявила старший научный сотрудник Rand Corporation Кристен Гиннес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китайская военная дипломатия может бросить реальный вызов интересам США, их союзников и партнеров, обеспечивая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В первую очередь, Китай использует свою военную дипломатию, чтобы сформировать международную обстановку, благоприятствующую его интересам. С её помощью Пекин продвигает определённые нарративы, направленные на укрепление имиджа за границей и формирование глобального восприятия в пользу Китая. Это один из инструментов, который Китай использует для усиления влияния на безопасность в островных государствах, Латинской Америке и Африке», – сказала Гиннес.

«НОАК сосредотачивает усилия военной дипломатии на развивающихся странах, участвующих в инициативе «Один пояс, один путь» – для развития отношений с партнерами, которые готовы к ней присоединиться и сопротивляться тому, что она считает несправедливым по отношению к развивающимся странам. Это облегчает действия Китая в Африке и на Ближнем Востоке, что в конечном итоге привело к созданию китайской военно-морской базы в Джибути», – отметила она.

Аналитик Rand Corporation рекомендовала властям США, в первую очередь, «извлечь выгоду из своей обширной сети союзников и партнеров посредством расширенного сотрудничества с ключевыми странами, чтобы ограничить их готовность предоставлять Китаю доступ к своей портовой инфраструктуре». По её словам, это может включать более тесное сотрудничество в области безопасности с государствами на островах, в Южной Азии и регионе Индийского океана.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американский мозговой центр RAND Corporation ещё в 2019 году презентовал большую работу о том, как истощить и удушить Россию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть