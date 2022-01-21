В США наплодили массу советологов, которые пытаются заработать на антироссийской повестке

21.01.2022  11:24 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Украина
Новости Украины

В Соединенных Штатах есть несколько центров принятия решений, но нет целостного понимания, как работает механизм санкций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, давая оценку угрозам президента США Байдена наложить на Россию катастрофические санкции.

В Соединенных Штатах есть несколько центров принятия решений, но нет целостного понимания, как работает...

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«Чтобы организовать такой «заговор» против России, нужен какой-то единый центр принятия решений. А на политической арене США множество центров силы, которые регулярно генерируют разные предложения по санкциям. Во всех этих разговорах много пропагандистского порыва, но мало реального понимания, как работают санкции. Как говорил историк Ниал Фергюсон, нет такой американской инициативы, которая не вернулась бы им бумерангом по лбу», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

Он добавляет, что в США довольно ощутимый информационный шум, связанный с Россией.

«Дело в том, что еще лет 30 назад за океаном готовили огромное количество советологов, которые теперь позиционируют себя специалистами по России. И всем этим людям надо зарабатывать на жизнь, а значит, создавать повестку. Иначе, кому нужны их знания? Но делают они это, не потому что такие убежденные русофобы, а потому что хотят заработать», – резюмировал Оленченко.

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