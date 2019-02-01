Экс-глава штаба Трампа: У Порошенко могут быть проблемы из-за махинаций с судом по Януковичу

01.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Устроенный властями Украины суд против Виктора Януковича принял заранее спланированное решение. Об этом в интервью израильскому телеканалу Iland заявил политический консультант Кори Левандовски, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа.

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Он отметил, что из США по линии Госдепа руководству Украины посылались четкие сигналы соблюдать принципы верховенства права и избегать нарушений прав человека, в том числе, и в процессе против экс-президента Януковича.

«Естественно, важно, чтобы все происходящие там процессы были справедливыми, чтобы не было нарушений прав человека, чтобы не принимались заранее спланированные решения. В адрес президента Украины Петра Порошенко направлялись официальные письма. Реакции на них не было. Осуществлялись и неофициальные контакты через Госсекретаря Майка Помпео во время встреч в Вашингтоне и через наши СМИ. Повторю, что мы считаем Украину нашим другом, и для нас важно, чтобы дух и буква закона выдерживались во всех случаях», – сказал Левандовски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время своего визита в Израиль Кори Левандовски встретился с Иерусалимским Патриархом Феофилом III. В разговоре с ним была затронута и тема восстановления мира на Донбассе.

«Да, мы детально обсуждали эту тему с Патриархом. Мы вновь согласились с тем, что нужно помириться и уйти от прошлых конфликтов. Должен сказать, к мнению Патриарха очень прислушивается Президент России и очень хорошо к нему относится. Поэтому Патриарх может сыграть в этом деле очень существенную роль. В примирении. Причем, не только в религиозной сфере, но и в политике, бизнесе, и так далее… Мы говорили о том. что нужно привести новых людей, даже бывшего президента (Виктора Януковича, – ред.). Потому что он из этого региона. Патриарх это поддерживал. Мы тоже поддерживаем эту позицию – официально, и в прессе, когда видим эскалацию напряженности (На Украине, – ред.)», – сказал Левандовски.