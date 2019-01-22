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22.01.2019
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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Иерусалим просит Порошенко остановить войну и помириться с Януковичем

Секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристархус 21 января в ходе встречи с президентом Петром Порошенко передал ему в руки письмо с призывом к миру.

Об этом сообщает киевская интернет-газета “Страна”, ссылаясь на источник в окружении Иерусалимского патриарха Феофила III.

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Уточняется, что в письме содержится призыв использования “всех возможностей для мира” в Украине, включая возможное участие прежнего президента Украины Виктора Януковича в его достижении, а также говорится о “всепрощении и примирении” в отношениях с Януковичем.

“Вчера Аристарх передал это письмо ему в руки”, – сказал собеседник издания.

Ранее посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко объявил фейком письмо Иерусалимского патриарха, о котором сообщалось ранее.

В связи с этим, по словам собеседника “Страны”, Аристархус вынужден был вчера передать письмо лично Порошенко при встрече.

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