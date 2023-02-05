В США обеспокоены поставками китайских технологий российским военным

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китай предоставляет технологии, необходимые российским военным для ведения войны на Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль. Об этом свидетельствует обзор российских таможенных данных, опубликованный американским изданием The Wall Street Journal (WSJ).

При этом китайские дипломаты называют утверждения о помощи России со стороны Китая спекулятивными, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Хотя Россия имеет возможность удовлетворять большую часть военных потребностей путём производства внутри страны, она всё ещё в значительной степени полагается на импорт технологий двойного назначения, которые необходимы для современной войны. Западные чиновники заявляли, что их кампания экономического давления, начатая в феврале прошлого года, подорвёт военную машину Москвы, поскольку она нацелена на использование импортных компьютерных чипов, инфракрасных камер и радиолокационного оборудования. Но таможенные и корпоративные данные показывают, что Россия всё ещё может импортировать эти технологии через страны, которые не присоединились к усилиям США, направленным на то, чтобы отрезать Москву от мировых рынков, пишет WSJ.

Из таможенных данных следует, что китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

«Это лишь некоторые из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение – которые Россия импортировала после своего вторжения в прошлом году. Согласно таможенным документам, предоставленным C4ADS, вашингтонской некоммерческой организацией, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности, большинство товаров двойного назначения поступали в РФ из Китая» – пишет американское издание.

WSJ проанализировал более 84 тысяч поставок, зарегистрированных российской таможней в период после того, как Запад начал кампанию экономического давления на Россию. Эта кампания сосредоточена на товарах, которые администрация Байдена назвала «критически важными для российской армии». Но данные, с которыми ознакомилось издание, показывают, что китайские компании – как государственные, так и частные – являются доминирующими экспортерами в РФ товаров двойного назначения, которые, по словам американских чиновников, вызывают «особое беспокойство».

В свою очередь, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгю заявил в комментарии WSJ: «Утверждения о том, что Китай оказывает “помощь” России, не имеют под собой никаких фактических оснований, а являются чисто спекулятивными и намеренно раздутыми». Лю подтвердил давнюю позицию Пекина, что Китай выступает против того, что он называет «односторонними санкциями, не имеющими под собой никаких оснований согласно международному праву».

Поддержка Китаем России, которая ведет войну против Украины, должна была стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Поездка была отложена на неопределенный срок после того, как Пентагон заявил, что отследил китайский разведывательный аэростат над континентальной частью США в начале недели, отмечает WSJ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Конгрессе США испугались, что Китай извлекает уроки из боевого опыта России.