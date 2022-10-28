В США обвинили пятерых сербов и двух черногорцев в мошенничестве на 16 миллионов долларов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пятерых граждан Сербии и двух граждан Черногории обвиняют в хищении средств из фонда помощи американской экономике во время пандемии COVID-19, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пять граждан Сербии и двое граждан Черногории предстанут перед Окружным судом Северного округа штата Иллинойс. Их обвиняют в активизации ранее закрытых чужих компаний, и в качестве ложных представителей этих компаний – подаче кредитных заявок в федеральное Агентство по делам малого бизнеса (U.S. Small Business Administration). Следствие считает, что через как минимум 13 компаний они незаконно получили не менее 16 миллионов долларов из государственного бюджета США, сообщает сайт Министерства юстиции страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Все обвиняемые имеют двойное гражданство – американское и сербское/черногорское. Их судят на федеральном уровне, то есть по обвинению в уголовных правонарушениях, которые регулируются федеральными законами и караются во всех 50 штатах. Все федеральные преступления, связанные с мошенничеством и отмыванием денег, влекут за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с отбыванием наказания в федеральном учреждении, отмечает сербская редакция ВВС.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в начале октября премьер Черногории Дритан Абазович продемонстрировал фотографию, на которой, как он утверждает, запечатлён президент страны Мило Джуканович в компании «шкалярского клана» – одной из самых известных криминальных группировок региона.