В США открыто заявили, что создание новой украинской церкви направлено против Русского мира
Новая церковная структура, созданная в Украине, усилит позиции действующего президента Петра Порошенко и ослабит позиции «Оппозиционного блока».
Об этом в ходе телемоста Киев – Вашингтон заявил Орест Дейчакивский, член Совета директоров Фонда США-Украина, бывший политический советник Хельсинкской комиссии США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Создание новой церкви в Украине очень важно. Мне кажется, тут речь идет о декоммунизации и геополитике, не только о внутренней политике Украины. Это также направлено против того, что известно как «Русский мир». Это даст большую поддержку президенту, и это мешает, ослабляет позиции так называемого «Оппозиционного блока», – сказал он.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, главе “Церкви Порошенко” позвонил сам госсекретарь США.
Метки: Орест Дейчакивский, Петр Порошенко, ПЦУ, Русский мир
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