20.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Религия, США, Украина
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В США открыто заявили, что создание новой украинской церкви направлено против Русского мира

Новая церковная структура, созданная в Украине, усилит позиции действующего президента Петра Порошенко и ослабит позиции «Оппозиционного блока».

Об этом в ходе телемоста Киев – Вашингтон заявил Орест Дейчакивский, член Совета директоров Фонда США-Украина, бывший политический советник Хельсинкской комиссии США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создание новой церкви в Украине очень важно. Мне кажется, тут речь идет о декоммунизации и геополитике, не только о внутренней политике Украины. Это также направлено против того, что известно как «Русский мир». Это даст большую поддержку президенту, и это мешает, ослабляет позиции так называемого «Оппозиционного блока», – сказал он.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, главе “Церкви Порошенко” позвонил сам госсекретарь США.

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