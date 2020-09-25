В США предложили заселить Украину сомалийскими мигрантами

25.09.2020, Москва, Владимир Гладков

На Западе планируют выкачать из Украины квалифицированную рабочую силу и заселить представителями беднейших стран.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот очередная аналитическая статья на сайте «Atlantic Council», как на Украину завозить сомалийских мигрантов. Очень удобненько, там не задаются вопросом, как бы оставить, сохранить украинцев на территории Украины. Нет, украинцы удобная дешевая рабочая сила в Европе, сомалийцы не очень удобны. Значит можно сделать из Украины не просто задворки, но и отстойник для всех этих нелегальных мигрантов из Африки и Азии.

И Украине рекомендуют ещё и деньги платить за то, что раньше хотя бы на заре майданов «Financial Times» печатал: давайте Украине заплатим за то, чтобы она там содержала у себя мигрантов. Теперь они призывают Украину – а ты еще и заплати, чтобы этих сомалийских мигрантов у себя пристроить, они же хорошо заменят утекающую украинскую рабочую силу. К вопросу о том, какие они советчики и какую судьбу Украине не то что готовят, а уже предоставили, и которую они готовят Белоруссии», – заявил Корнилов.

Отметим, что Atlantic Council («Атлантический совет») — это американский аналитический центр, основанный при НАТО, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития Североатлантического альянса.