Британия посчитала Украину «задним двором России»

23.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Министерстве обороны Великобритании уверены, что украино-натовские военные учения «Rapid Trident – 2020» проходят на заднем дворе России.

Соответственную запись ведомство опубликовало на своей официальной странице в «Twitter», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Официальный твиттер Минобороны Великобритании сопроводил новость о высадке парашютистов в Николаевской области в рамках учений «Объединённые усилия-2020» фоторепортажем, озаглавленным «Мы высадились на заднем дворе России».

Это просто вам для понимания того, как нас воспринимают наши «западные партнёры»: как российский задний двор. Ну и вот они радостно рапортуют: этот самый задний двор (Украину) они отжали. Молодцы какие», – прокомментировал в своём Telegram-канале одесский журналист Юрий Ткачёв.

Примечательно, что при переходе по ссылке на сайт, оказалось, что запись изменили. Если в оставшейся публикации в «Твиттере», как говорилось выше, иллюстрация подписана: «На картинке: Мы высадились на заднем дворе России» (we dropped into russia’s backyard).

Теперь на сайте теперь значится: «На картинке: Самая крупная высадка за последнее десятилетие» (The biggest para drop in decades).

При этом Россия упоминается лишь в контексте того, что британские парашютисты высадились в сельской местности Украины в паре шагов от границы с Россией (In rural Ukraine, only a stone’s throw away from Russia’s border, British Paratroopers have mounted a rapid airborne deployment.)