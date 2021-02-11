В США усугубляется раскол страны

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Сегодня Соединенные Штаты еще более расколоты, чем четыре года назад, когда на выборах президента победил Дональд Трамп, которого теперь сменил Джо Байден.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

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Он говорит, что новой администрации США досталось «тяжкое наследство».

«Страна еще более расколота, чем четыре года назад, когда Трамп становился президентом. Страна четко разделилась на два лагеря. Одни являются сторонниками Демократической партии и Джо Байдена и его администрации. А другие – сторонниками Трампа. Причем это десятки миллионов, которые разочарованы итогами президентских выборов и не воспринимают Байдена в качестве законно избранного президента», – сказал Гарбузов.

По его словам, Байдену будет очень сложно выполнить свое обещание об объединении страны при такой поляризации мнений.

Также политолог отмечает, что раскол в США наблюдался и до Трампа.

«Ропот белых американцев, которые теряли работу на производствах, уплывших в Китай, накапливался десятилетиями. Просто он прорвался, потому что появился человек, который аккумулировал это недовольство. И Трамп еще более усугубил раскол, что привело к жесткой конфронтации, доходящей до личной ненависти. Достаточно посмотреть на то, с каким остервенением Нэнси Пелоси разрывала последнее выступление Трампа на заседании двух палат Конгресса. Такого ожесточения Америка не знала давно. Многие сравнивают это с 1960-ми годами, когда было все – и негритянские бунты, и политические убийства», – напоминает эксперт.

Как сообщал ПолитНавигатор», на инаугурации Байден выглядел бледной копией Обамы и Трампа.

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