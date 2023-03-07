В столице Болгарии готовятся к демонтажу памятника Советской армии

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Большой памятник Советской армии в Софии будет демонтирован после изменения позиции партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Ранее памятник неоднократно становился жертвой вандалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хотя коалиция «Демократическая Болгария» подала предложение о демонтаже памятника в городской совет Софии ещё три года назад, только сейчас оно включено в повестку дня одного из комитетов и, вероятно, будет обсуждаться на запланированной на четверг сессии совета.

В документе отмечается, что памятник «не связан с историческим событием». Как известно, во Второй мировой войне Болгария была союзницей нацистской Германии, СССР объявил войну Болгарии 5 сентября 1944 года.

Согласно предложению «Демократической Болгарии», мэр Софии Йорданка Фандакова должна обратиться к государству с просьбой перевести памятник в государственную собственность и перенести его за пределы центра города. Партия ГЕРБ ранее отказывалась рассматривать это предложение, но на прошлой неделе Бойко Борисов неожиданно высказался за демонтаж памятника.

Он призвал немедленно удалить с монумента табличку с благодарностью советским освободителям от болгарского, которая была разбита 23 февраля 2022 года. Борисов заявил, что депутаты от партии ГЕРБ в Софии присоединятся к инициативе «Демократической Болгарии» по демонтажу памятника.

Сразу после этого Фандакова сообщила, что комиссия мэрии признала надпись «опасной» и она будет удалена, а теперь речь идёт и о полном демонтаже памятника. Первый раз городской совет Софии принимал решение об этом ещё в 1993 году, но оно не было выполнено.

Памятник Советской армии в Софии неоднократно становился жертвой вандалов.

В 2013 году изображённых на барельефе его постамента солдат раскрасили в виде героев голливудских комиксов, а в 2014-м живущие в Софии украинцы раскрасили центральную фигуру барельефа и табличку в синий и жёлтый цвета.