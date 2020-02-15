В столице Боснии следом за живыми сербами изгоняют мертвых

15.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Власти сараевского кантона заявили о намерении принять закон, согласно которому могут быть уничтожены могилы 13 тысяч сербов за отсутствие платы по уходу за захоронениями.

Об этом сообщило сербское издание «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно информации «Политики», намерение снести могилы 13 тыс. сербов на девяти кладбищах столичного кантона Сараево, местные власти высказывали несколько лет назад. Но только теперь анонсировали принятие специального муниципального законодательного акта, позволяющего им совершить подобное варварство с могилами, за уход над которыми муниципалитету не вносится регулярная плата.

«Это намериваются сделать те, кто постоянно призывают к мультикультурализму и демократии, – прокомментировал ситуацию председатель «Сербского клуба» в парламенте БиГ Ненад Стевандич. – Их намерение состоит в том, чтобы уничтожить могилы после того, как они уничтожили собственность сербов и жизни многих сербов. Конечно, никакой реакции со стороны представителей международного сообщества в БиГ на это нет, но если о чем-то подобном, не дай Бог, заявила бы Баня-Лука (столица РС), то ее представители давно бы имели дело с Советом Безопасности ООН».

После подписания под принуждением США в 1995 году Дейтонских соглашений, закрепивших размежевание БиГ и положивших не в пользу сербов конец гражданской войне, столицу республики – Сараево и окрестности были вынуждены покинуть 120 тыс. представителей сербского народа, около 1500 сараевских сербов были убиты мусульманскими боевиками.

Ранее Апелляционная коллегия Суда Боснии оправдала очередного командира мусульманских головорезов.