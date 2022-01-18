В столице Черногории стену храма СПЦ испортили безобразной надписью

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На церкви Вознесения Господня, находящейся возле соборного храма Воскресения Христова в Подгорице, была нанесена надпись, оскорбляющая Сербскую Православную Церковь.

Об этом сообщает страница соборного храма СПЦ в Подгорице в Фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы потрясены, мы просто не можем поверить, что есть кто-то, кто выразил бы такую ​​ненависть к Сербской Православной Церкви и к святыне Божьей, – прокомментировал инцидент настоятель собора Воскресения Христова, ставрофорный протоиерей Драган Митрович. – Также следует отметить, что такая степень вандализма и осквернения святыни происходит впервые, так как ничего подобного никогда не писалось на церкви Вознесения, построенной в 1928 году жителями подгорицкого района Момишичи во славу Божию, ради своего спасения, а также спасения своих предков и потомков».

Причиной подобной реакции священника стала надпись нецензурного содержания, оскорбляющая Сербскую Православную Церковь, нанесенная черной краской на стене церкви Вознесения Господня.

«Очевидно, что некоторые слои общества преднамеренно разжигают нетерпимость, серьезные конфликты и инциденты с непредвиденными последствиями в стране, где мы остро нуждаемся в единстве, мире, согласии и любви, к которой Православная Церковь постоянно призывает своей миссией и делами… Мы надеемся, что разум, мир Божий и добрая воля восторжествуют и что подобные злодеяния не повторятся, потому что это не истинная картина Черногории и ее народа, которая лучше всего представлена ​​через достойную литию любви к Богу, Божиими святынями и любовью к ближнему», – говорится в обращении на странице соборного храма СПЦ в Подгорице.

Характерно, что оскорбительная надпись появилась на стене храма в канун одного из особо почитаемых в православии праздников – Крещения Господня (Богоявления).

И по исполнению провокации можно предположить, что она были сделана кем-то из комитов – сторонников свидомого черногорского национализма и адептов раскольничьей «Черногорской Православной Церкви».