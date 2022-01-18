«Все умывают руки» – в Москве объяснили, почему судьи отказываются приговаривать Порошенко

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Новости Украины

Попытка судить экс-президента Украины Петра Порошенко демонстрирует, насколько украинская государственная система оказалась несостоятельной.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политический обозреватель Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко сейчас собираются привлекать по статье, которую он сам внёс в Уголовный кодекс – «Оскорбление чести и достоинства президента Украины». Судит его судья, которого сам Порошенко и назначил. Вот она, вся судебная система, система правоохранительных органов. Сейчас Порошенко, который эту систему создавал, точно как Саакашвили в Грузии, который создавал якобы те реформы, он кричит: «Всё коррумпировано, все куплены, все нарушают закон и порядок. Это к нашим либералам, которые рассказывают, что у Грузии что-то получилось, у Украины что-то получилось. Это лучшее опровержение всех этих мифов», – сказал он.

В свою очередь, депутат Верховной рады ряда прошлых созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник отметил, что суд против Петра Порошенко – полный маразм.

«Конфуз в том, что судит его судья, которого он сам назначал пять лет назад. Честнейший же человек, не может же Порошенко подписать указ на человека, который не достоин быть судьёй. Это полный маразм. Как бывший председатель суда я говорю, что это конфликт интересов, надо делать самоотвод. Но, вероятно, есть кое-кто на этого судью, кто говорит: «Не смей». Не случайно Порошенко ходатайствовал о смене суда. Но оставили. Я скажу, что там плохое дело. Там генеральный прокурор должен подписывать, а подписал заместитель. Все умывают руки. Чем это закончится – мы посмотрим, потому что сегодня многие судьи уже поняли эту историю – остаётся один на один. Только принял решение об аресте имущества Порошенко – сразу попал на Миротворец, а дальше будут прессовать. То есть, ты останешься с Порошенко один на один. Умоет руки Зеленский, генеральный прокурор», – сказал Олейник.

Напомним, судья в Киеве, рассматривавший меру пресечения для Петра Порошенко, так и не смог вынести решение после десяти часов заседания. В итоге поздно вечером было объявлено о переносе суда на 19 января.