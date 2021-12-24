В странах ЕС начинается процесс «украинизации» – это вреднее «прибалтизации»

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Во многих маленьких государствах Европы, таких как Чехия или Эстония, к власти приходят русофобы и начинают доставлять множество проблем Москве.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил проживающий в Чехии русский публицист, попечитель Международного фонда «Русская премия» Александр Гегальчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году Чехия выиграла по счёту, ведущемуся где-то в США, у Эстонии, по нападкам на Россию. Чехия вела такую политику очень последовательно. Недавно в Чехии произошли выборы, сменилось правительство, и дело идёт к «украинизации» Чехии не в военном, а в политическом смысле. На мой взгляд, подобная ситуация наблюдается во многих маленьких европейских странах, они, безусловно, не очень важны для России в качестве каких-то страшных противников, но они способны доставить очень много неприятностей в организациях ЕС и ООН», – сказал публицист.

Он отметил, что в Европе начался процесс «украинизации» – приход к власти антироссийских популистов на подобии «Слуг народа» в Киеве.

«К примеру, недавно президент Чехии, который относится к России достаточно благосклонно, подписал документ, который ограничивает возможность строительства Россией атомной электростанции в Чехии. Суммарное действие этих стран не находит ответа в большой России, которая привыкла сражаться с крупными государствами. Между тем, эти малые страны очень интересны, как противники. В Чехии происходит «украинизация», а не «прибалтизация» – это очень специфический процесс, который, на мой взгляд, начинается во многих европейских странах. Мне кажется, что такой процесс начался в Германии и Австрии. Сейчас в Чехии появилась коалиция на подобии «Слуг народа» на Украине, аналогичная ситуация в Австрии. На мой взгляд, русская дипломатия не знает, что с этим делать», – заключил Гегальчий.