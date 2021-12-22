Россия меняет язык дипломатии

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Москва изменила дипломатический язык на более жёсткий, поэтому Запад стал возмущаться «ультиматумами Москвы», а неизменные требования России стали слышать.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотря на реакцию Запада и Украины: «Вы посмотрите, как она (Россия – прим.) себя ведёт, выдвигает какие-то ультиматумы». Требования России не поменялись вообще, а что изменилось, почему такая реакция? Российский язык дипломатии изменился», – сказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Я вспоминаю тридцатилетний период, когда российская дипломатия была где-то в нокдауне, когда Запад нас чихвостил, а мы говорили: «Наши западные партнёры». Запад привык к этому танцу с лебедями, а тут Россия начала говорить на языке, который в первую очередь понятен в самой России», – добавил политик.

В свою очередь Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что к России стали прислушиваться на международной арене из-за того, что страна набрала силу и способна защищать свои национальные интересы.

«Я рад тому, что мы дожили до того момента, когда усиление России и возможности нашего государства позволило вести диалог с другими странами не с позиции униженной и оскорблённой, а с позиции равных. Такая возможность обусловлена многим: развитием оборонно-промышленного комплекса, появлением новых видов вооружений, удачной реформой вооружённых и правоохранительных сил, экономики, внешней и внутренней политики», – заявил депутат Госдумы.

«В России может быть много проблем и вопросов, но мы смотрим на то, какой стала страна и как это положение вещей позволяет защищать свои национальные интересы. Многие проблемы можно было не допустить в 1990-х годах при развале страны. Голос России слышат и прислушиваются к тому, о чём мы говорим, это не может не радовать и вдохновлять», – заключил Хинштейн.