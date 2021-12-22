Россия меняет язык дипломатии

22.12.2021  13:32 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия


Москва изменила дипломатический язык на более жёсткий, поэтому Запад стал возмущаться «ультиматумами Москвы», а неизменные требования России стали слышать.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва изменила дипломатический язык на более жёсткий, поэтому Запад стал возмущаться «ультиматумами Москвы», а...

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«Смотря на реакцию Запада и Украины: «Вы посмотрите, как она (Россия – прим.) себя ведёт, выдвигает какие-то ультиматумы». Требования России не поменялись вообще, а что изменилось, почему такая реакция? Российский язык дипломатии изменился», – сказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Я вспоминаю тридцатилетний период, когда российская дипломатия была где-то в нокдауне, когда Запад нас чихвостил, а мы говорили: «Наши западные партнёры». Запад привык к этому танцу с лебедями, а тут Россия начала говорить на языке, который в первую очередь понятен в самой России», – добавил политик.

В свою очередь Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что к России стали прислушиваться на международной арене из-за того, что страна набрала силу и способна защищать свои национальные интересы.

«Я рад тому, что мы дожили до того момента, когда усиление России и возможности нашего государства позволило вести диалог с другими странами не с позиции униженной и оскорблённой, а с позиции равных. Такая возможность обусловлена многим: развитием оборонно-промышленного комплекса, появлением новых видов вооружений, удачной реформой вооружённых и правоохранительных сил, экономики, внешней и внутренней политики», – заявил депутат Госдумы.



«В России может быть много проблем и вопросов, но мы смотрим на то, какой стала страна и как это положение вещей позволяет защищать свои национальные интересы. Многие проблемы можно было не допустить в 1990-х годах при развале страны. Голос России слышат и прислушиваются к тому, о чём мы говорим, это не может не радовать и вдохновлять», – заключил Хинштейн.

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