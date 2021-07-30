В своей стране киевская власть оказалась на враждебной для себя территории

В своей стране киевская власть оказалась на враждебной для себя территорииНовости Украины
Киевская власть совершает преступления против всех аспектов жизни граждан Украины, потому что им не нравится народ, проживающий на территории этой страны.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил эксперт Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пришедшие к власти в 2014 году на Украине похожи на инопланетян, они высадились на чужой планете и начали диктовать свои условия. Киевская власть начала с кровавых преступлений: убийств на Майдане, потом были Одесса и Мариуполь, где живьём сжигали людей. Все действия за эти семь лет говорят о том, что власть находится не на своей территории, государство пытается выстраивать свою власть на чуждой территории, им не нравятся люди, которые там живут, они их сжигают и убивают на Донбассе», – сказал эксперт.
Также он отметил, что преступная деятельность киевской власти освещается Западом, но никто не хочет её остановить.
«Киевской власти не нравится язык, на котором говорят люди, название городов и улиц. Им не нравится история и вера, которую исповедуют большинство людей, живущих на этой территории. Им ничего не нравится, даже промышленность, которая находилась на той территории. Что это за государство, которое уничтожает людей, историю, культуру, промышленность, и ничего не строит. Это очевидные преступления, которые совершаются на протяжении семи с половиной лет. Эти события освещены всем коллективным Западом, эти преступления продолжаются и их никто не останавливает», – заключил Дудчак.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что процесс распада Российской империи и ее наследника – Советского Союза – не завершился, свидетельством чего является постоянная нестабильность на постсоветском пространстве, включая Украину.
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