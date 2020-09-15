«В такую Россию начинаешь верить» – бывший соратник Ющенко

15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что затонувший у одного из одесских пляжей танкер «Делфи», спустя почти год безрезультатных метаний, был поднят, Украина осталась опозоренной на весь мир.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший министр транспорта и связи, экс-губернатор Запорожской области Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый большой убыток [от затонувшего у берегов Одессы танкера «Делфи»] – это потеря государственного имиджа и уважения к стране Украина и городу Одессе в частности.

Почему? Мне было внутренне до блевотины противно смотреть, как все пиарятся на этом танкере. Он упал там 19 ноября, и все ходили в стране, где есть закон и чёткая регламентация, что отвечает собственник. Первого апреля начала «ай-яй-яй», «ну-ну-ну» Генпрокуратура. Президент несколько раз делал «ай-яй-яй», давал «крайнее, последнее». Министр транспорта – не буду до мышей обсуждать.

Что делается в нормальной стране? Если владелец этого ржавого танкера под молдавским флагом (великая морская держава), убежал или не хочет – работает закон. Государство принимает на себя траты и уголовно преследует – мы показываем, что мы не импотенты», – возмутился экс-министр.

В качестве положительного примера Евгений Червоненко, ранее бывший соратником президента Виктора Ющенко, привёл Россию, которая в 2000 году попала в гораздо более сложную и трагичную ситуацию, и тем не менее подняла в большой глубины затонувший подводный крейсер «Курск», заслужив тем самым уважение всего мира и собственных граждан.

«В 2000 году в стране, как говорят «вдруг агрессоре», хотя торгуем и не можем без них жить экономически, несмотря на лозунги, случилась трагедия с подводным крейсером «Курск». Погибло очень много людей.

Но достоинство страны, что их президент, который, кстати, реально имеет рейтинг, сказал: «Мы поднимем эту лодку. Это уважение перед памятью погибших». Из глубины более 200 метров подняли огромную лодку, я не буду обсуждать тысячи тонн дедвейта и водоизмещения. Вот в эту страну начинаешь верить, ей поют гимн по-другому.

Как бы то ни было, если даже ты кривишься на это, это перед всем миром показатель, что мы что-то можем», – резюмировал экс-министр.