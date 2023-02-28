«В танк посадить некого» – нацист Мосийчук плачется по уничтоженной советской школе

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Поскольку бандеровцы за тридцать лет «незалежности» декоммунизировали всё советское наследие, включая эффективную систему подготовки кадров, украинские военкоматы оказались не в состоянии набрать мотивированные и обученные подразделения.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военкоматы не ведут реестра мотивированных людей, добровольцев, которые приходят, и говорят, что хотят служить. Нормальные люди вели бы реестр, и по необходимости их бы мобилизовывали. Мотивированные люди на передовой – это то, что надо Вооружённым силам любой страны, и тем более Украине в данный момент. А они реестр не ведут, и объясняют это тем, что они проводят мобилизацию по ВУС (военно-учетная специальность), это такая советская норма военного облика специальности», – сказал бандеровец.

Русофоб возмутился, что советская система подготовки кадров на Украине давно уничтожена – невозможно найти даже электрика или тракториста, не говоря уже о подготовке военных специалистов.

«Позже и я мои друзья начали задавать вопрос – какой может быть облик специальности, если человек старшего возраста, то сборы не проводились давно, и он потерял военную специальность. А если человек среднего или молодого возраста, то он не мог получить ВУС. Большинство из них не служило в армии, мы знаем, какой был призыв. Плюс учебок не было, они уничтожены, ПТУ уничтожены. Даже электрика и толкового тракториста найти невозможно, чтобы с трактора вытянуть и в танк посадить», – сокрушался Мосийчук.

Нацист подчеркнул, что теперь Украине придётся с нуля выстраивать систему подготовки специалистов.

«То есть, все эти ВУС – глупость. Надо брать людей, и с нуля обучать. Но лучше же обучать мотивированного человека, чем хромого, больного, или того, кто служить не хочет», – подытожил он.

Напомним, с началом Специальной военной операции проводившие декоммунизацию неонацисты начали тосковать по Советскому Союзу. Так, накануне оголтелая нацистка Ирина Фарион заявила, что все 30 лет существования Украины – это сплошная «зрада» с уничтожением могучего советского наследия.