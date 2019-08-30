В Тирасполе еще раз попросили Кишинев не совать нос в дела России и Приднестровья

30.08.2019, Тирасполь, Михаил Рябов

Судьба военных складов в Колбасне – внутреннее дело России и Приднестровья, молдавские власти не имеют никаких оснований вмешиваться в решение вопроса о судьбе армейских арсеналов.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На одном хочу акцентировать внимание: сокращение количества, утилизация боеприпасов – это внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации. Если некоторые политики Молдовы хотят спекулировать на этой теме, они занимаются бесполезным делом. Их участия я здесь абсолютно не вижу. Еще раз говорю – это внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации. Как мы решим, так и будет», – сказал глава государства.

Он пояснил, почему вопрос складов в Колбасне был поднят во время недавнего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Приднестровье.

«Напомню, как был создан данный склад, почему там на сегодняшний день такое массовое скопление боеприпасов. По сути дела, это не российские, а советские боеприпасы, которые вывозились из стран Восточной Европы после распада Варшавского договора, и было принято решение не везти их далеко, а хранить здесь. Там находятся боеприпасы, срок хранения которых давно вышел – тридцать, пятьдесят и шестьдесят лет назад. Такие арсеналы, как авиационные бомбы тяжелого характера, и другое снаряжение абсолютно нет смысла и даже опасно хранить в нынешних условиях.

Сергей Кужугетович обратился с предложением поддержать его в части проведения ревизии и уничтожения соответствующего арсенала, который опасно хранить и нет смысла держать на территории нашей республики. Как можно здесь сказать «нет»? Как мы видим на примерах России и Украины, склады имеют способность взрываться, приходить в негодность. Здравый смысл подсказывает, что с этим надо что-то делать.

Я, конечно, Сергею Кужугетовичу задал ряд вопросов на эту тему, в том числе, о соблюдении экологической и техногенной безопасности. Такие боезаряды, как авиационные бомбы, должны утилизироваться в определенных условиях. Сейчас это просто заявленное желание. Чтобы прийти к реализации, надо пройти определенный путь, заключить необходимые межправительственные договоры», – отметил Красносельский.

Напомним, по итогам недавнего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев молдавский президент Игорь Додон заявил, что российская сторона готова предоставить оборудование для утилизации боеприпасов и обсуждать этот вопрос на переговорах в которых участвуют, Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, Россия, Украина, США и Евросоюз.

Однако министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев назвал слова Додона «спекуляцией».

«Эта тематика миротворческой операции равно как военные аспекты не имеют никакого отношения к переговорному процессу в формате 5+2. Эти спекуляции очевидны для всех участников процесса. Мы исторически в этом формате не обсуждаем такие вопросы, и молдавская сторона об этом прекрасно знает. В повестке постоянного заседания постоянного совещания этих вопросов нет. Я думаю, что они не появятся», – сказал Игнатьев.

Ситуация вокруг складов в Колбасне нагнетается с 2014 года, когда власть Молдовы стала поддерживать промайданный режим Украины. В сеть запускаются вбросы о бомбах с гексогеном, эквивалентах ядерного оружия.

Со своей стороны власти ПМР последовательно заявляют, что пока склады находятся под охраной российских военных, никакой опасности – как для населения Приднестровья, так и для жителей соседних Молдовы и Украины они не представляют.