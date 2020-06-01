В Тирасполе остудили украинские фантазии об «оккупации Приднестровья»

01.06.2020, Тирасполь, София Русу

В Тирасполе не обратили внимания на заявления украинского политолога Виктора Небоженко, который считает, что Киеву необходимо оккупировать Приднестровье, заранее подготовив там почву, в случае, если Россия начнет наступление на Украину. Высказывания штабиста экс-премьера Украины Юлии Тимошенко показались здесь настолько нелепыми, что даже не обсуждались – ни на экспертных площадках, ни в интернет-сообществах.

Приднестровье сейчас слишком занято, чтобы реагировать на такие эпатажные высказывания и фантазии, – в республике до середины июня продлено чрезвычайное положение по коронавирусу, предпринимаются шаги по оживлению экономики.

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Кроме того, в ПМР давно привыкли к провокационным вбросам, в том числе со стороны Украины. Тут хорошо помнят, например, как весной 2014 года украинские СМИ всерьез писали о том, что Приднестровье (или Россия вместе с Приднестровьем) готовится к нападению на Украину, стягивает силы к восточной границе, переводит военных на усиленный вариант несения службы. Никаких военных намерений Приднестровья, собранных войск, никакой концентрации боевой техники никем обнаружено, естественно, не было, и шумиха тогда улеглась.

Виктор Небоженко.

Украинский политолог, рассуждающий о Приднестровье, либо поверхностно знаком с ситуацией в республике, либо намеренно допускает скандальные заявления. Непонятно, как Украина сможет выступать против Приднестровья, де-юре являющегося частью Республики Молдова. Или как будет «на каждый километр оккупированной украинской земли» забирать «сто километров приднестровской земли», если Приднестровье имеет всего 200 км в длину, а в ширину – максимум 40. Или как она собирается предоставлять местному населению «помощь в борьбе с агрессором», а главное, как объяснит приднестровцам, что Россия для них – агрессор.

Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак сказал «ПолитНавигатору», что заявления подобные тем, с которыми выступил Виктор Небоженко, сложно комментировать, хотя они «и рассчитаны прежде всего на комментирование и не ориентированы на возможность практической реализации».

«Г-н Небоженко – грамотный политтехнолог и политолог, работающий в команде одной из крупнейших политических партий Украины, которая сейчас особенно нуждается в пиаре и регулярном напоминании о себе, поскольку вполне может встать вопрос о выживаемости данного политического проекта. Сейчас партии и ее спикерам важно напоминать о себе, причем тема и реальное содержание напоминаний – не столь важны, главное, чтобы как можно «громче» тезисы звучали», – отметил дипломат.

Относительно сути заявления Владимир Ястребчак сказал, что «г-ну Небоженко стоило бы получше познакомиться с ситуацией в Приднестровье и в переговорном процессе, возможно, тогда он с меньшей степенью уверенности говорил о разного рода «восстаниях», а также о возможной «оккупации».

Владимир Ястребчак.

«Приднестровье не представляет никакой угрозы для Украины, более того, является важным торговым партнером для Украины, а любые попытки действий, предлагаемых г-ном Небоженко, – это грубое нарушение международных обязательств Украины в международном переговорном процессе, где Украина является посредником, гарантом и участником миротворческой операции. Более того, это неизбежная конфронтация и с Молдовой», – заявил эксперт.

Эксперт сожалеет о том, что «авторы подобных вбросов, как и заказчики таковых, сознательно делают провокационные заявления, которые могут приводить лишь к региональной дестабилизации, и снова пытаются проводить аналогии между ситуацией на Украине и в молдо-приднестровском переговорном процессе».

«Хотелось бы надеяться, что в дальнейшем г-н Небоженко и другие «политологи» будут внимательнее относиться к принципу «не навреди», если уж они не могут предложить рациональных инициатив», – резюмировал Владимир Ястребчак.