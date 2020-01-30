В трех километрах от Счастья. Расстрелянный «Айдаром»

30.01.2020, Луганск, Сергей Городов

У человека в инвалидной коляске — офицерская выправка. В годовщину создания «Беркута» он присутствовал в херсонесском Свято-Владимирском кафедральном соборе на молебне по милиционерам и бойцам внутренних войск, погибшим во время государственного переворота в Киеве. Даже «беркутовцев», прошедших огонь майдана, потрясла его история.

До апреля 2014 года полковник милиции Юрий Алексеевич Ромащенко был начальником управления оперативной службы УМВД в Луганской области. Потом ушел на пенсию.

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Семья Ромащенко жила в городке Счастье под Луганском.

13 июня 2014 года украинские войска начали наступление на город. В этот день Юрий Ромащенко собирался ехать из Счастья на дачу, где находилась семья. Смог выбраться только вечером. К тому времени город и окрестности превратились в горячую точку. Несмотря на раздававшуюся поблизости стрельбу, Юрий Алексеевич на своей «Хонде» пытался проскочить на дачу, расположенную в трех километрах от Счастья.

Автомобиль обстреляли каратели из батальона «Айдар». Машина, потеряв управление, слетела в кювет.

“Хонда” с пулевыми отверстиями во дворе дачи Ромащенко

Ромащенко очнулся, когда человек в камуфляже пытался сдернуть с него золотую цепочку. На просьбы о помощи, с трудом произносимые тяжело раненным человеком, каратели отреагировали своеобразно, в соответствии с их представлениями про «одвичнэ лыцарство». Они помогли Юрию Алексеевичу избавиться от лишних вещей, понравившихся им. Обыскивая машину и забирая приглянувшиеся трофеи, вояки решали, что делать с раненым сепаром. Одни предлагали добить. А новый обладатель цепочки с погонялом Док «гуманно» возражал побратимам: «Сам сдохнет».

Каратели с добычей удалились. Ромащенко, зажатый подушками безопасности, не мог выбраться из машины. Там и провел ночь, постоянно теряя сознание. Ранним утром его обнаружила монашка из женской общины Иверской иконы Божией Матери при храме Чуда Архистратига Михаила, находящемся в селе Старый Айдар. Она позвонила жене Юрия Алексеевича с его телефона…

Людмила Ромащенко, супруга полковника, выехала с родственниками на поиски мужа. В его машине было 29 пулевых отверстий. Одна пуля попала в позвоночник.

О военном преступлении карателей «Айдара» Людмила Ромащенко рассказывала в письме, направленном президенту Путину.

Через четыре дня после расстрела автомобиля Юрия Ромащенко были убиты российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Их гибель также связывали с деятельностью «воинов света» из батальона «Айдар».

Родственники Юрия Алексеевича подъехали к украинскому блокпосту и пешком двинулись к мосту. Там стояли каратели со снайперскими винтовками. Людмила Ромащенко спросила о «Хонде» и ее водителе… Ей ответила «айдаровка»: «Ночью подстрелили сепара. В кювете валяется».

Сначала Юрий Ромащенко лежал в реанимации в Луганске, где врачи боролись за его жизнь. Лечился в Израиле и в Сакском санатории в Крыму. Семье помогал экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Юрий Алексеевич после операций

Юрий Алексеевич до сих пор не встал на ноги. Все эти годы они с женой снимают квартиру в Саках, где полковник проходит долгий курс реабилитации.

Но история отношений этой семьи с отморозками из «Айдара» на этом не заканчивается.

Летом 2014 года сын Юрия Алексеевича поехал с другом на дачу, узнав, что во дворе срезана решетка, а в доме хозяйничают воины света. На месте обнаружил разбросанные документы. Во двор уже пригнали «Хонду» отца. Когда сын по телефону рассказывал матери об увиденном, раздались выстрелы, разговор прервался. «Воины света» из «Айдара» связали ребят и держали на даче. Но, по счастью, стрельба в окрестностях стала более интенсивной — и «айдаровцам» было не до задержанных. Ребят отпустили.

Через два месяца Людмила Ромащенко сама съездила на дачу. Старший «айдаровец» заявил ей что-то типа: «Я к вам пришел навеки поселиться».

Поскольку в сети часто появляются фотографии и документы карателей, Людмила Ромащенко смогла идентифицировать самозваного нового «хозяина» дачи. Она была уверена, что главарь банды «айдаровцев», отжавших дом и разграбивших его, — это Юрий Ефремов.

Интернет являет нам «героя» из «Айдара» с таким же именем: за свои «подвиги» в Донбассе он стал обладателем львовской квартиры.

В 2014 году обнаглевшие каратели даже не пытались скрывать следы военных преступлений. Более того, бахвалились военной добычей. А тупоголовая украинская пресса делала восторженные фоторепортажи с позирующими «героями». Это потом уже назрела необходимость спешно удалять с этих информационных помоек некоторые нежелательные кадры.

“Айдаровец” хозяйничает на даче Ромащенко

В одном из таких фоторепортажей Людмила Ромащенко увидела свою дачу, где «айдаровцы» позировали с вещами мужа. Один из героев позировал со штангой Юрия Алексеевича. Другой напялил на себя треуголку хозяина дачи и целился в безответную даль из пневматического ружья Юрия Алексеевича.

Людмила Ромащенко говорит, что в этом стрелке в треуголке она опознала одного из «айдаровцев», задержанных за незаконную торговлю оружием, которое фигурирует в деле об убийстве Амины Окуевой…

В письме к президенту Путину несколько лет назад она сообщала: «В период, когда муж оказался в больнице г. Луганска, где постоянно находилась и я, боевики батальона «Айдар» заняли наш дом и проживают в нем до сих пор. По этим фактам мы были опрошены сотрудниками Следственного Комитета России и были признаны потерпевшими в уголовном деле по фактам геноцида».

В 2015 году «айдаровцы» съехали с захваченной дачи, но всё равно наведывались. Шумно отмечали там годовщину «освобождения» Счастья. К тому времени автомобиль «Хонда» уже бесследно «исчез» со двора. Да и по всей дачной улице дома были «обнесены» небрезгливыми «воинами света»…

Супруги не смогли получить от Украины свои пенсии, как и многие их земляки. Людмила Ромащенко рассказывает: «Нам даже отказали в выплате законной страховки. Украинские чиновники ответили: “Мы террористов не финансируем”. И судиться отсюда с ними бесполезно».

Юрий Ромащенко возле Свято-Владимирского собора в Херсонесе

Слушая этот рассказ женщины о «принципиальности» украинских чиновников, которые отказались «финансировать террориста», то есть пенсионера, расстрелянного и ограбленного украинскими же военными, — я подумал об известных российских политических ток-шоу. Они почему-то не отказываются от обильного финансирования всякой гастролирующей мрази: Трюхана, Ковтуна, Янины Соколовской…

Но на этих ток-шоу ни разу не прозвучал рассказ Людмилы Ромащенко о том, как расстреляли и ограбили ее мужа украинские каратели, за которых Трюхан, Ковтун и Соколовская рвут свои рабочие глотки в российском эфире.

А не лучше ли сэкономить на украинских гастролерах? И вместо заезжих киевских фриков, которые давно набрыдли зрителю, приглашать на программы семью Ромащенко, дав заработать ей на лечение полковника-инвалида?