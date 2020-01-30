«Вас чем там лечат?» – МИД РФ передал «особый привет» Кравчуку

30.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о тайной встрече Сталина и Гитлера во Львове в 1939 году – это просто «запределье».

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особый привет хочется передать Леониду Кравчуку, который заговорился до того, что Гитлер и Сталин встретились во Львове. Прямая цитата: «Гитлер и Сталин встретились во Львове – это же документ, это не является секретом, они пытались договориться», конец цитаты.

У меня один вопрос к Кравчуку: вас чем там лечат? Вы после чего это всё несёте? Вы понимаете, что вы всё-таки тоже каким-то образом ассоциируетесь, так или иначе, с политическим истеблишментом суверенного государства, у которого есть своё место в ООН? Кстати говоря, это место тоже отвоёвано кровью ваших же солдат. Вы вообще в своём все уме там?

Там вообще остался кто-то на Украине, кто может раздать им хотя бы какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны? Это же просто запределье», – недоумевает Захарова.

«Вроде потом он сказал, что ему неизвестны какие-либо документы, подтверждающие сделанные ранее заявления. Как это может быть? И это люди, которые влияют на общественное мнение», – поразилась представитель МИД.

«Каждое заявление, которое будет сделано, вне зависимости от частоты и количества, фальсифицирующее историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, будет нами комментироваться с фактами, цитатами и так далее», – пообещала Мария Захарова.