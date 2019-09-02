02.09.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Политика, Происшествия, Россия
Просмотров:

В Турции Мешкова разбил инсульт

Бывший президент Крыма Юрий Мешков оказался на грани жизни и смерти и может до конца своих дней остаться инвалидом.

Об этом в своем блоге сообщила его дочь Марианна Мешкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Мешковой, экс-президент в момент приступа находился в Турции.

«У Мешкова сегодня случился инсульт… Если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь», – написала дочь экс-президента.

В комментариях она косвенно обвинила молодую жену Юрия Мешкова, которая младше его почти на 40 лет. Якобы именно она уговорила пожилого политика поехать в жаркую Турцию.

«Очень пожилой. А его оба родителя умерли от инсульта», – подчеркнула дочь.

Напомним, недавно, 19-го августа в Симферополе от сердечного приступа скончался соратник Мешкова, один из борцов за возвращение Крыма в Россию Святослав Компаниец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть