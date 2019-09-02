В Турции Мешкова разбил инсульт

02.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Бывший президент Крыма Юрий Мешков оказался на грани жизни и смерти и может до конца своих дней остаться инвалидом.

Об этом в своем блоге сообщила его дочь Марианна Мешкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мешковой, экс-президент в момент приступа находился в Турции.

«У Мешкова сегодня случился инсульт… Если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь», – написала дочь экс-президента.

В комментариях она косвенно обвинила молодую жену Юрия Мешкова, которая младше его почти на 40 лет. Якобы именно она уговорила пожилого политика поехать в жаркую Турцию.

«Очень пожилой. А его оба родителя умерли от инсульта», – подчеркнула дочь.

Напомним, недавно, 19-го августа в Симферополе от сердечного приступа скончался соратник Мешкова, один из борцов за возвращение Крыма в Россию Святослав Компаниец.