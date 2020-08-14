В Турции Порошенко готовит свержение Зеленского – Кузьмин

14.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко, находящийся сейчас на отдыхе в Турции, может готовить государственный переворот на Украине. Украинским спецслужбам нужно проверить эту информацию, как и тот факт, что в окружении действующего главы государства Владимира Зеленского могут быть предатели.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузьмин напомнил, что о подготовке переворота в своем недавнем ролике сообщал и бывший депутат ВР и соратник Порошенко, олигарх Давид Жвания.

«Он говорит, что в Турции Порошенко проводит сейчас подготовку государственного переворота. Ну это разве сложно – взять на границе, в погранслужбе информацию, кто из украинских политиков вылетел в Турцию, куда они вылетели, где они находятся? С турецкими партнерами из турецких спецслужб выяснить, кто где находится, взять их геолокацию, расположение, провести работу.

Разведка наша должна работать. Есть же у нас военная разведка, внешняя, еще какая-то разведка. Вот эти все разведки вместо того, чтобы делать умные рожи и по телевизору рассказывать, какие у них там планы на будущее, они должны заниматься вот этим. А они этим не занимаются. Почему? А, может быть, потому, что в окружении Зеленского предатели?

А может быть, они тоже вместе с Порошенко, а, может быть, они за деньги Порошенко работают против Зеленского? Может быть, они погрузили этого президента несостоявшегося в такую себе теплую информационную ванную, подливают ему шампанское и рассказывают, какой он велики, как его народ любит, 73% его в обиду не дадут, он такой помазанник божий, все у него будет хорошо, а на самом деле готовятся к его свержению», – заявил Кузьмин.