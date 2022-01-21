В Турции ставят под сомнение необходимость членства в НАТО

21.01.2022  08:20 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Турция


Все чаще Турция ведет свою игру, которая расходится с антироссйискими интересами Североатлантического альнса.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает  директор Центра изучения новой Турции тюрколог Юрий Мавашев.

Все чаще Турция ведет свою игру, которая расходится с антироссйискими интересами Североатлантического альнса. Такое...

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«Если верно утверждение о том, что НАТО — военно-политический блок, то также справедливо и замечание, что от последней составляющей — политической — турки всё чаще открещиваются, ведя свою игру», – пишет Мавашев в «Известиях».

По его словам, турецкая модель поведения в кризисных для альянса ситуациях стала практически непредсказуемой.

«Во время принуждения Грузии к миру в 2008-м Анкара не позволила американским военным судам превышать срок пребывания в акватории Черного моря, в 2014-м отказалась от антироссийских санкций на фоне госпереворота на Украине и «возвращения Крыма в родную гавань». Можно вспомнить и о немыслимой для члена НАТО закупке российских систем ПВО ЗРК С-400 «Триумф», – отмечает эксперт.

Он также напомнил, что США ввели санкции против Турции на основании закона CAATSA «о противодействии врагам Америки» и до сих пор противодействуют поставкам высокотехнологичной продукции военного назначения.

«Не случайно в одном из турецких оппозиционных изданий отмечалось, что ситуативный альянс Турции с Россией за последние пять лет позволил решить Анкаре ряд внешнеполитических задач. Причем их характер «настолько глобален», что, по существу, «перечеркивает даже 70 лет членства страны в НАТО», – добавляет аналитик.

Он также подчеркивает, что в НАТО Турция была в лучшем случае «одной из», если не младшим партнером.

«Неудивительно теперь, что общественность в этой стране ежегодно всерьез обсуждает вопрос целесообразности дальнейшего членства в альянсе, ведь турецкое и натовское прочтение безопасности — не одно и то же. Президент Эрдоган неоднократно сетовал на то, что блок, по сути, оставил Турцию один на один с террористами ИГ (организация запрещена в России) и РПК», – резюмирует Мавашев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», аналитики объяснили, почему Москва откажется от предложения Анкары стать посредником между Россией и Украиной.



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